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03.02.2022 04:17
Рубрика: Общество

Вирусолог: Пандемия коронавируса продлится, возможно, до 2024 года

Текст: Анна Бондаренко

По прогнозам известного российского вирусолога, директора Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П​​​. Сомова Роспотребнадзора, заведующего кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, пишет РИА Новости.

При этом Михаил Щелканов подчеркнул, что этот срок во многом будет зависеть от скорости формирования коллективного иммунитета.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса", - сказал он.

Справка "РГ"

Доктор биологических наук Михаил Юрьевич Щелканов начал свою научную деятельность в середине 1990-х годов, во время учебы на факультете физико-химической биологии Московского физико-технического института. С 1992 по 2014 год работал в НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН. В составе первой команды российских вирусологов изучал эболавирус Заир в Республике Гвинея в 2014 году. С 2002 года занимается мониторингом природно-очаговых инфекций на территории Дальнего Востока. В 2015 году М.Ю. Щелканов организовал лабораторию экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, на базе которой сегодня функционирует Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности. В 2016 году параллельно с этим возглавил лабораторию вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.

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