Вирусолог: Пандемия коронавируса продлится, возможно, до 2024 года

По прогнозам известного российского вирусолога, директора Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П​​​. Сомова Роспотребнадзора, заведующего кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, пишет РИА Новости.

При этом Михаил Щелканов подчеркнул, что этот срок во многом будет зависеть от скорости формирования коллективного иммунитета.

"Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса", - сказал он.

Справка "РГ"

Доктор биологических наук Михаил Юрьевич Щелканов начал свою научную деятельность в середине 1990-х годов, во время учебы на факультете физико-химической биологии Московского физико-технического института. С 1992 по 2014 год работал в НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН. В составе первой команды российских вирусологов изучал эболавирус Заир в Республике Гвинея в 2014 году. С 2002 года занимается мониторингом природно-очаговых инфекций на территории Дальнего Востока. В 2015 году М.Ю. Щелканов организовал лабораторию экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, на базе которой сегодня функционирует Международный научно-образовательный Центр биологической безопасности. В 2016 году параллельно с этим возглавил лабораторию вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН.