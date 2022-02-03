В Ростове состоится судебный процесс о геноциде населения в 1943 году

В Ростове-на-Дону состоится судебный процесс о признании преступлениями против человечества геноцида населения в годы Великой Отечественной войны - немецкими карателями и их пособниками в регионе было уничтожено не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

Обвинительное заключение подготовил прокурор Ростовской области Роман Прасков. Начало рассмотрения дела запланировано 7 февраля.

Для того, чтобы передать материалы уголовного дела в суд прокуратурой, ФСБ и СК России, а также поисковиками и историками была проделана кропотливая работа. Два года сотрудники силовых структур и волонтеры по крупицам собирали информацию о военных преступлениях.

Донские ученые изучили свыше 1200 архивных дел, насчитывающих более 252 тысяч документов, справок, показаний свидетелей, карт местности и фотографий. Полученные данные позволили установить ранее неизвестные места массовых казней, совершенных немецкими и румынскими военными в городе Сальске и Миллеровском районе.

- Первые материалы публиковались сразу после освобождения советских территорий. Однако затем началось замалчивание массового участия в карательных акциях советских коллаборационистов разных национальностей, а также военнослужащих из стран, ставших новыми союзниками по социалистическому лагерю или имевшими особенно добрососедские отношения с СССР, - рассказал "РГ" доктор исторических наук, сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Кринко.

Впервые стало известно о расстреле карателями 72 пионеров на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района. Перед смертью сопровождавший детей вожатый пытался успокоить ребят и раздал им сохранившийся у него хлеб. На этом же месте были убиты 157 беженцев из Сталинградской области. Документ датирован 24 марта 1943 года.

Архивные материалы подтвердились в ходе раскопок поисков при реализации проекта "Без срока давности". Обнаруженные волонтерами останки стали основанием для проведения эксгумации и возбуждения нескольких уголовных дел. В городе Миллерово были извлечены останки 266 женщин и детей со следами огнестрельных ранений.

В городе Сальске на территории кирпичного завода был обнаружен "конвейер смерти". Как рассказал "РГ" руководитель поискового отряда "Миус-Фронт" Андрей Кудряков, первая информация о массовых зверствах оккупантов появилась сразу после освобождения города - в январе 1943 года. Наступающие красноармейцы у железнодорожной станции обнаружили 20 замученных советских военнопленных.

В рассекреченных документах ФСБ говорится: "Фашисты ежедневно привозили сюда на машинах группы граждан, нередко доходившие до более чем 100 человек, здесь их расстреливали и сбрасывали в котлован. Таких котлованов, наполненных трупами расстрелянных, насчитывается до 30". Однако жертв, как установили поисковики, оказалось около 4 000 человек. Помимо карьеров у кирпичного завода, тела расстрелянных обнаружили в четырех силосных ямах на территории бывшего колхоза "Веселый"

В 1963 году оперативные работники КГБ занялись поиском палачей. В ходе расследования установлено: массовым истреблением людей в Сальске занимались каратели из оперативной группы ЕК-12 SD. Они входили в состав подразделения Einsatzkommando-12. Командные должности в группе занимали немцы, а вот рядовыми палачами были предатели из бывших красноармейцев и местных жителей.

В апреле 1942 года оперативную группу D возглавлял оберфюрер СС Вальтер Биркамп. Под его руководством каратели "отметились" зверствами не только в Краснодарском крае и Ростовской области, но и на Северном Кавказе - в Пятигорске, Кисловодске, Черкесске и Ставрополе. 15 мая 1945 года, страшась расплаты за совершенные преступления, Биркамп свел счеты с жизнью. А вот бывшему карателю из "Кавказской роты" и кавалеристу казачьей сотни "Варяг" Ивану Гвоздецкому не удалось уйти от правосудия. Плененный американцами в мае 1945 года полицай скрыл свое участие в карательных акциях, но в 70-е годы оказался изобличен и казнен.

В Миллерово злодеяниями отметились военнослужащие группы ГПФ-21, о существовании которой было известно еще в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных ФСБ документах описываются действия садистов, публиковать материалы нельзя по этическим соображениям.

О деятельности карателей также поведал другой житель украинского города Ромны - Александр Юхновский, он же Алекс Лютый. Арестованный в 1975 году он рассказал о том, как предатели Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко внедрялись в подпольные организации, а после арестов подпольщиков мучили их. В 1977 году Алекс Лютый был приговорен к высшей мере наказания. Леонид Лурга был найден в Южкузбасслаге МВД СССР, где под фамилией Орехов отбывал наказание за подделку документов. О судьбе Аркадия Сидоренко ничего не сообщается.

- Необходимо донести до каждого жителя Дона правду о ситуации во время оккупации в годы войны. Зверства фашистов, преступления против мирного населения не имеют срока давности, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Кстати

Первый в России судебный процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны состоялся в октябре в Новгородской области. Солецкий районный суд рассматривал дело об убийстве оккупантами 2500 человек в деревне Жестяная горка.