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Официально: "Крик" получит шестую часть

Новости
    04.02.2022, 11:16
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Успех пятой по счету картины под маркой "Крик" подвиг Spyglass Media Group и Paramount Pictures на создание следующей части. Планируется, что ковать железо будут, не отходя от кассы - съемки могут стартовать уже летом.

По данным Deadline решение обусловлено и тем, что в мировом прокате пятый фильм заработал более 100 млн долларов. За производство нового фильма вновь возьмутся Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, сценаристы - Джеймс Вандербилт, Гай Бусик.

Фото: kinopoisk.ru
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Шестой грядущую картину можно назвать условно - предыдущая лента без порядкового номера стала по сути первой в "мягком перезапуске" франшизы. Ей даже удалось в премьерную неделю потеснить нового сверхуспешного "Человека-паука".

Пока неизвестно, будут ли в "шестой" части задействованы Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт.

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