Официально: "Крик" получит шестую часть

Успех пятой по счету картины под маркой "Крик" подвиг Spyglass Media Group и Paramount Pictures на создание следующей части. Планируется, что ковать железо будут, не отходя от кассы - съемки могут стартовать уже летом.

По данным Deadline решение обусловлено и тем, что в мировом прокате пятый фильм заработал более 100 млн долларов. За производство нового фильма вновь возьмутся Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт, сценаристы - Джеймс Вандербилт, Гай Бусик.

Шестой грядущую картину можно назвать условно - предыдущая лента без порядкового номера стала по сути первой в "мягком перезапуске" франшизы. Ей даже удалось в премьерную неделю потеснить нового сверхуспешного "Человека-паука".

Пока неизвестно, будут ли в "шестой" части задействованы Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт.