Эксперт: ИИ научился писать код, но программистов заменит не скоро

Новости

"Омикрон" выявлен у 80% поступивших в больницу Филатова 18:56
На стройке станции метро "Новаторская" в Москве начался пожар 18:44
Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе 18:34
Названы шесть кожных признаков заболевания "омикрон"-штаммом 18:33
Лукашенко: США толкают Украину к войне 18:14
Полиции Оттавы не хватает сил для прекращения протестов дальнобойщиков 17:56
Путин пожелал Эрдогану и его жене выздоровления от коронавируса 17:39
Лукашенко: Украина может войти в Союзное государство через 15 лет 17:27
Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс 17:23
Apple извинилась за блокировку аккаунтов белорусских разработчиков 17:20
Саночник Людвиг стал олимпийским чемпионом Пекина 17:12
Назван состав российской сборной на произвольные программы командного олимпийского турнира 16:42
Британское издание назвало 10 важных западных фильмов о России 16:42
От COVID-19 умерла легенда индийского кино Лата Мангешкар 16:22
Польша выплатит Чехии 45 миллионов евро за отказ от иска в суд ЕС 16:17
В Санкт-Петербурге суворовцев вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" 16:12
Россиянин Климов стал пятым в прыжках с трамплина на Олимпиаде 16:01
В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина после контакта с больным COVID 15:44
Шеф-протокола президента рассказал, как проходила подготовка визита Путина в Китай 15:35
Кабмин выделил регионам деньги на "умные" светофоры, навигацию и экодатчики 15:30
Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года 15:15
Умерла автор "Некроманта" Наталья Нестерова 15:04
Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия из-за пандемии 14:58
"Фиорентина" расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля 14:52
Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
06.02.2022 18:23
Рубрика: Digital

Эксперт: ИИ научился писать код, но программистов заменит не скоро

Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8674)
На популярном сайте Codeforces, где регулярно проводятся соревнования программистов, привлекающие десятки тысяч участников со всего мира, впервые попробовал свои силы виртуальный программист.

Система искусственного интеллекта (ИИ) под названием AlphaCode сначала "тренировалась" создавать собственный программный код, изучая уже существующие наработки на сайте GitHub (там хранится огромное количество образцов кода, созданных программистами). После этого ей разрешили поучаствовать в состязании реальных программистов - и система показала поразительный результат, создав собственный код на уровне "среднего конкурента".

Фото: Страница Павла Дурова в ВК
Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Виртуальному программисту AlphaCode удалось войти в 54% лучших участников соревнований, продемонстрировав хорошие навыки логики, критического мышления, способности строить алгоритмы и непосредственно создавать оригинальный код. Соревнование, в котором принял участие AlphaCode - популярное занятие в ИT-отрасли. Их участники получают нестандартные задачи, которые нужно решить в течение нескольких часов, - например, разработать стратегию выигрыша в настольной игре или расположить дороги и здания с учетом различных ограничений. Подобные конкурсы практикуют и компании при найме новых сотрудников.

Даже в простых задачах требуется не только реализовать алгоритм, но и - самое сложное - придумать его, говорит основатель платформы Codeforces Майк Мирзаянов: "Результаты AlphaCode превзошли мои ожидания. Я был настроен скептически".

До сих пор считалось, что решение подобных задач выходит за рамки возможностей ИИ, однако разработчикам AlphaCode удалось "натренировать" свою систему на множестве других работ, чтобы нейросеть совершила "скачок в возможностях решения задач".

Но программистам переживать о том, что они могут остаться без работы, не стоит. "Большое достижение, что нейросеть научилась участвовать в соревнованиях по написанию кода на уровне среднего участника. Тем не менее в таких соревнованиях задачи обычно неплохо формализуются на языке математики и требуют уже известных подходов к решению, а в реальных проектах надо много думать над постановкой задачи, над принципиально новыми подходами - это пока что слишком трудные задачи для нейросети", - считает Иван Камшуков, специалист машинного обучения ИТ-компании "Инфосистемы Джет".

Виртуальному программисту удалось войти в 54% лучших участников 

В будущем нейросети будут работать с инженерами в синергии, забирая на себя часть технических деталей и рутинных процессов, позволяя человеку мыслить более творчески и решать задачи более высокого уровня, но даже до такого результата еще очень далеко, полагает Камшуков.

Digital Технологии

Главное сегодня

Представитель РФ в ООН: Заявления Запада о захвате Киева - безумство и паникерство
Лукашенко: РБ и РФ дадут совместный ответ, если Киев нападет на Донбасс
Утверждена концепция развития круизного туризма на ближайшие 2 года
Гинцбург: Вакцина от COVID для детей до 6 лет может быть назальной
Земан: У спецслужб Чехии нет доказательств о причастности РФ ко взрывам