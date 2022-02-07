Компании Москвы повысят производительность труда

Соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" подписали первые десять столичных предприятий обрабатывающей промышленности. Комплексную поддержку они получат от регионального центра компетенций, созданного для этого нацпроекта на базе Агентства стратегического развития Москвы. Среди участников - производитель энергоэффективного светодиодного освещения, ведущее российское предприятие по производству комбикорма, Московский опытный завод буровой техники, изготовитель мясной продукции, а также крупный производитель кабельных изделий.

Цель нацпроекта, стартовавшего в 2019 году, - обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год. В конце августа 2020 года министр экономического развития Максим Решетников сообщил о вовлечении в проект 1662 предприятий из 50 регионов страны. Более 18 тысяч человек прошли обучение по программам бережливого производства.

В Москве, сообщил "РГ" руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов, прием заявок на участие компаний в нацпроекте начался в январе. Всего в 2022 году адресную поддержку смогут получить 109 компаний, на первом этапе ее предоставят 21 предприятию. К участию в проекте допускаются зарегистрированные или работающие на территории столицы компании с выручкой за предыдущий год не менее 400 миллионов рублей, относящиеся к обрабатывающему производству, сельскому хозяйству, транспорту, строительству и торговле. При этом доля иностранного участия в уставном капитале предприятия не должна превышать 50 процентов.

Срок для внедрения практик бережливого производства на предприятиях - шесть месяцев. За это время эксперты регионального центра компетенций соберут информацию о производственных процессах компании, выберут один пилотный поток для выявления актуальных проблем, проанализируют их и предложат индивидуальные решения по их устранению или минимизации. Таким образом, участники проекта не только повысят производительность труда и эффективность работы, но и усовершенствуют системы производства, повысят качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. По итогам года рост производительности труда должен составить не менее 5 процентов.