Несырьевой промышленный экспорт вырос на треть

В 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36 процентов, поставив за рубеж продукции, не относящейся к топливно-энергетическому комплексу, более чем на 191 миллиард долларов.

Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, отмечает глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию. В частности, по статданным РЭЦ, экспорт химической промышленности вырос на 54 процента, металлургии - на 52 процента. Основными импортерами стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.

Комментируя для "РГ" экспортный рывок отечественной промышленности, профессор кафедры "Международное сотрудничество" Института управления и регионального развития Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Александр Сухарев отметил, что политика импортозамещения в России и государственное финансирование развития наукоемких технологий создали благоприятную экономическую среду для инвестиций в производство несырьевой продукции во многих областях. В результате отечественный бизнес увеличил объемы производства и экспорта до максимальных показателей за последние восемь лет. По отдельным позициям (например, полимеры этилена) экспорт вырос в 3,6 раза, а их поставки в Китай только в первом квартале 2021 года выросли в 10,5 раза в годовом сравнении.

Одновременно политика продовольственной безопасности России обеспечила кредиты и дотации, способствовала развитию фермерских хозяйств. Важно, что это помогло подготовить неплохую почву для диверсификации экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, страны АСЕАН и Китай.

Значимое влияние на трансформацию мирового рынка промышленных товаров оказала и глобальная экологическая повестка. Энергокризис в странах ЕС, а также рост стоимости электричества и цен на сырье для химпроизводства (уголь, нефть, газ) заметно снизили рентабельность производства зарубежных фирм в химической отрасли. Западным компаниям стало выгодней импортировать продукцию из РФ (наши энергозатраты по отрасли в 2,5-3 раза ниже), чем попадать в ситуацию высокой волатильности цен на местных рынках.

Свою роль сыграла и пандемия коронавируса и ее последствия - рост индекса энергетической рентабельности, падение уровня производительности труда (что автоматически удорожает выпускаемую на местах продукцию), трансформация логистики и мировых производственно-хозяйственных связей из-за карантинных мер. В таких условиях многим странам выгоднее покупать уже готовую продукцию по приемлемым ценам, нежели расширять свое производство в условиях снижающегося спроса.