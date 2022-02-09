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09.02.2022 18:22
Рубрика: Происшествия

В Петербурге два врача арестованы по делу об отравлении барием

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге по решению Октябрьского районного суда на два месяца арестованы двое заместителей главного врача клинико-диагностического центра на Сикеройса, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Медработницы проходят обвиняемыми по делу об отравлении барием, погибли, напомним, семь пациентов, пострадали - 23.

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Ранее были арестованы главный врач медцентра, а также заведующая отделением лучевой диагностики. Медсестра, проводившая процедуры, отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, в учреждении вместо медицинского бария при исследованиях желудка отчего-то использовался промышленный барий, для организма - это яд.

Сейчас следователи выясняют, почему было закуплено не то вещество и почему никто из сотрудников медцентра не обратил внимание на документацию к препарату.

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