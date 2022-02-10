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Адам Драйвер и Пенелопа Крус снимутся в фильме об Энцо Феррари

Новости
    10.02.2022, 09:31
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: Hermann J. Knippertz/ AP Photo Фото: Hermann J. Knippertz/ AP Photo
Фото: Hermann J. Knippertz/ AP Photo

Каст фильма "Феррари" режиссера Майкла Манна ("Схватка", "Свой человек") пополнился Адамом Драйвером ("Дом Gucci"), Пенелопой Крус ("Параллельные матери") и Шейлин Вудли ("Большая маленькая ложь"). Биографическая картина расскажет об Энцо Феррари.

По данным Deadline, Драйвер заменит Хью Джекмана, Крус сыграет его жену, а Вудли - любовницу Лину Ларди. Съемки могут начаться уже в мае в Италии.

В основу сценария легла книга Брока Йейтса "Энцо Феррари - Человек и машина". Майкл Манн работал над фильмом уже пару десятков лет и продюсировал "Ford против Ferrari" в 2019 году. События разворачиваются летом 1957 года, когда бывший гонщик Феррари переживает кризис, связанный с угрозой банкротства компании и трауром по сыну. В это время его команда участвует в гонке Mille Miglia, в ходе которой погибает один из гонщиков, а Энцо обвиняют в непредумышленном убийстве.

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