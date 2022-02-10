Заводится всегда и едет везде: АвтоВАЗ готовится к юбилею "Нивы"

В апреле 2022 года исполнится 45 лет внедорожнику Lada Niva, который в настоящее время продаётся с вполне оправданной приставкой Legend. АвтоВАЗ в коротком ролике вспомнил послужной список модели.

Так, авторы видео говорят, что Lada Niva является одним из долгожителей-рекордсменов в сегменте легковых автомобилей.

За свою долгую историю внедорожник не раз доказывал, что способен на многое: на нём покоряли Эльбрус, взбирались на высоту более пяти тысяч километров в горы Тибета, два раза штурмовали Северный полюс, а также несколько раз доезжали до подиумов "Дакара". К слову, в этом году два экипажа на стандартных "Нивах" смогли добраться до финиша жесточайшего ралли-марафона на нашей планете.

Ожидается, что преемник "Легенды" появится в 2024 году. Обещают, что несмотря на платформу Renault Duster, новая Lada Niva не растеряет своих бескомпромиссных внедорожных способностей. Поклонникам "классики" печалиться не стоит: по слухам, АвтоВАЗ будет выпускать нынешнюю "Ниву" ещё какое-то время после появления новой - пока будет сохранятся спрос.

"Российская газета" регулярно рассказывает о впечатлениях иностранных журналистов и рядовых автолюбителей от российской Lada Niva, и в 99% они только положительные. Особенно ценят Lada Niva в Германии, Великобритании и Японии. Для японского рынка российская компания-импортёр вообще запланировала версии с электромотором, а также автоматической трансмиссией.