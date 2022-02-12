Автор "Шан-Чи" напишет сценарий к фильму по комиксу "Предвестник"

Paramount дала старт работе над фильмом по комиксу Valiant Comic "Предвестник" (Harbinger).

Известно, что режиссером фильма станет Уэс Болл (три подростковых фильма "Бегущий в лабиринте"), сценарий пишет Эндрю Лэнэм ("Шан-Чи и легенда десяти колец").

По данным Deadline, новостей о касте пока нет, как и даты старта съемок.

Harbinger movie based on Valiant Comics property to be helmed by Wes Ball.



Valiant Comics fans rejoice! A Harbinger movie is officially on the way with Wes Ball set to direct. The Harbinger movie is in development at Paramount Pictures, with Shang- https://t.co/wEKMtTDxzC pic.twitter.com/y3Q4pMzKAJ — PicnicKDM (@PicnicKDM) February 11, 2022

Сведения о возможной экранизации появились еще в 2012 году, в конце 2018 года стало известно, что к проекту присматриваются Дилан О'Брайен ("Костюм", "Глубоководный горизонт", "Любовь и монстры") и Ной Сентинео ("Ангелы Чарли", "Черный Адам"), но подтверждения этому так и не последовало.

Комикс рассказывает о группе подростков, обладающих сверхспособностями. Их планирует использовать в своих целях некая корпорация, а подростки выводят негодяев на чистую воду.