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Автор "Шан-Чи" напишет сценарий к фильму по комиксу "Предвестник"

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    12.02.2022, 17:52
Текст:   Анастасия Николаева

Paramount дала старт работе над фильмом по комиксу Valiant Comic "Предвестник" (Harbinger).

Известно, что режиссером фильма станет Уэс Болл (три подростковых фильма "Бегущий в лабиринте"), сценарий пишет Эндрю Лэнэм ("Шан-Чи и легенда десяти колец").

По данным Deadline, новостей о касте пока нет, как и даты старта съемок.

Сведения о возможной экранизации появились еще в 2012 году, в конце 2018 года стало известно, что к проекту присматриваются Дилан О'Брайен ("Костюм", "Глубоководный горизонт", "Любовь и монстры") и Ной Сентинео ("Ангелы Чарли", "Черный Адам"), но подтверждения этому так и не последовало.

Комикс рассказывает о группе подростков, обладающих сверхспособностями. Их планирует использовать в своих целях некая корпорация, а подростки выводят негодяев на чистую воду.

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