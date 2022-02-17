Появился первый кадр экранизации комикса Геймана "Песочный человек"

В Сети появился дебютный кадр экранизации графического романа Нила Геймана "Песочный человек". Кадром сам автор романа поделился с The Empire. Также Гейман раскрыл некоторые подробности грядущей адаптации Netflix его самой известной работы и заверил читателей, что сериал "отправит зрителей в такое путешествие, в котором они никогда не были".

FIRST LOOK 🚨 Netflix's #TheSandman series is "all about surprising you", Neil Gaiman tells Empire.



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По его словам, сериал будет своеобразной "американской горкой", где каждый новый эпизод сильно отличается жанром и тоном от предыдущего. К примеру, первый эпизод он назвал "Аббатством Даунтон", но с магией", а пятый - "самым мрачным и травмирующим из всего, что будет в сериале".

Нила Геймана можно без преувеличения назвать культовой личностью среди любителей графических романов и комиксов. Его работу "Песочный человек" уже хотели адаптировать для кино, но что-то пошло не так. Еще в далеком 2007 году, выступая на Comic-Con, он сказал: "Лучше я не увижу никакого Песочного человека в кино, чем увижу его в плохом кино". К слову, одной из самых больших проблем для адаптации оригинала является сложноструктурированный сюжет, который, если верить автору, все же сумели наконец-то добротно адаптировать.

Нил Гейман принимает самое непосредственное участие в разработке сериала: он является исполнительным директором картины, а также имеет большое влияние на все творческие решения, которые принимаются в отношении его детища.

В экранизации снялись такие известные актеры как Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Другой мир"), Дэвид Тьюлис ("Фарго", "Гарри Поттер", "Мальчик в полосатой пижаме") и Гвендолин Кристи ("Игра престолов", "Звездные войны"). В проекте также принимают участие DC Entertanment и Warner Bros. Премьера сериала намечена на 2022 год на стриминговой платформе Netflix.

Трейлер сериала можно посмотреть здесь.