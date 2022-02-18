Косачев: Ответ РФ США на предложения по безопасности конкретный и аргументированный

Общее впечатление - продолжается разговор юриста с пропагандистом. Это, конечно же, лучше, чем разговор глухого с немым, как было недавно с одним иностранным визитером, но пока еще не то, чего хотелось бы. Именно поэтому наша сторона опять предпочитает публичный разговор - это и показатель абсолютной уверенности в собственной позиции, и стремление избежать искажений этой позиции на публику.

Ведь переговоры ведутся не в спокойной дипломатической атмосфере, а в виртуально-истерическом климате, искусственно сгенерированном политиками и СМИ Запада именно для того, чтобы избежать серьезного обсуждения фундаментальных российских инициатив.

Поэтому считаю оправданным подробное изложение "матчасти" по базовым составляющим нынешней международной повестки. Прежде всего - по Украине: истоки внутриукраинского конфликта, реальная ситуация с Крымом, отношение к Будапештскому меморандуму 1994 г., роль России. Решение конфликта - не в давлении на Россию и не в вооружении Украины, а в принуждении Киева к выполнению "комплекса мер" по реализации Минских соглашений.

А вот принятие в НАТО страны, не исключающей попыток силой "вернуть" Крым, может втянуть США и их союзников в прямой вооруженный конфликт с Россией.

По конфигурации сил - пора перестать искусственно привязывать проблему к украинскому досье. Американская сторона заявляет, что нынешняя конфигурация сил США и НАТО является пропорциональной и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия-НАТО". Однако именно из-за этой конфигурации в Европе сложилась недопустимая ситуация.

Принцип неделимости безопасности - Вашингтон сводит его к праву государств свободно выбирать союзы. Однако эта свобода не абсолютна и является лишь половиной известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности. Политика "открытых дверей НАТО" противоречит базовым обязательствам в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

В целом проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы. Хотя и признали оправданность ряда российских предложений и инициатив на некоторых направлениях, выдвигавшихся в последние годы, однако вырывают их из общего "пакета" и пытаются делать вид, что успех может быть достигнут лишь там, где это устроит только одну - западную - сторону.

Без реакции, в частности, - тема вывода на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания за пределами национальной территории. Требование вполне логичное, но, опять же, "неудобное".

Есть точки соприкосновения по ДРСМД: США берут за основу российский подход через взаимное урегулирование озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. И американский вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации "может быть в дальнейшем взят в проработку". "Потенциал для взаимоприемлемых договоренностей" есть и в вопросе снижения рисков в связи с полетами тяжелых бомбардировщиков вблизи границ сторон, а также в обсуждении предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Но общий вывод: конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности по-прежнему нет. И если готовности договариваться о твердых гарантиях обеспечения нашей безопасности так и не будет, "Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".

Ну что ж, все предельно конкретно и аргументировано. Переврать точно не выйдет, игнорировать и затянуть, надеюсь, тоже. Обещанной "отвлекающей" войны нет, и бесконечно обещать ее не получится. Значит - придется отвечать, причем уже не в "мегафонном" формате. Он надоел уже и украинцам.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.