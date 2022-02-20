10 иномарок, которые оказались не нужны россиянам

В финальный "антитоп-10" вошли сразу 6 немецких моделей, включая 5 Mercedes-Benz, 3 японские и одна китайская. "Преимущество" "немцев" объясняется, пожалуй, тем, что они по максимуму насыщают свой ассортимент в РФ, стараясь представить всю возможную линейку, тогда как те же китайские марки сосредоточились только на популярных нишах.

Начнем с 10-го места с конца - его занимает хэтчбек или, если по-модному, компактвэн Mercedes-Benz B-Klasse. Модель 2018 года наконец доживает жизненный цикл - и постепенно заканчивается у дилеров марки. В итоге "семейный автомобиль", как его позиционируют в компании, взяли в свою семью только 15 новых владельцев. А могло быть и больше - все-таки это не самый дорогой представитель класса, стоит от 2,1 млн рублей, при этом оснащается 150-сильным турбомотором и обладает багажником емкостью до 1500 литров.

Mercedes-Benz B-Klasse. Фото: Фото: Mercedes-Benz

На одного покупателя меньше нашло 4-дверное купе Mercedes-AMG GT Coupe. Потому что это уже машина с серьезной претензией. Стоит дорого - от 9,9 млн рублей. Да и не зря называется так же, как "горячий" спорткар. Только кузов чуть более классический и мотор не на 639 л.с., а "лишь" на 367 или 435.

Mercedes-Benz AMG GT Coupe. Фото: Фото: Mercedes-Benz

Шестое-восьмое места делят с 12 продажами за последний год три модели - электрический хэтчбек BMW i3 и два японских седана - Infiniti Q50 и спортивный Subaru WRX STI.

Subaru WRX STI. Фото: Пресс-служба Subaru.

С первыми двумя, кстати, все понятно: они и раньше не пользовались особым спросом, а теперь и вовсе сходят с арены. Q50, например, не поставляли в РФ с 2019 года, а распродавали остатки ввезенной партии. Причем без особого успеха, поскольку до последнего держались на складах только непривлекательные версии с 211-сильным мотором и задним приводом минимум за 2,7 млн.

Infiniti Q50. Фото: Пресс-служба Infiniti.

"Немец" же вообще покидает мировой рынок, так и не лишившись статуса необычной машины, который он приобрел благодаря распахивающимся против хода задним дверям и углепластиковому кузову.

BMW i3. Фото: BMW

Ну а WRX - завсегдатай японского антирейтинга, машина не для всех, тем более с приставкой STI. Спортседан за 5 млн с горизонтально-оппозитным двигателем 2.5 - требовать от него лучших результатов и не нужно.

Lexus LC500. Фото: Пресс-служба Lexus.

Четвертая и пятая строчка - у купе Lexus LC500 и Mercedes-Benz S-Klasse Coupe с 10 продажами. Первый можно найти у дилеров за 10 млн рублей, но делают это только большие оригиналы. Все-таки уж слишком по-азиатски выглядит эта машина с разноширокими шинами и 5-литровым мотором. А "немца" с 4-литровым двигателем и более классической внешностью в наличии нет. При этом подержанные купе стоят примерно столько же, сколько новый "японец".

Mercedes-Benz S-Klasse Coupe Фото: Mercedes-Benz

Второе и третье место с конца с 5 продажами заняли Mercedes-AMG GT Roadster и Zotye Coupa. Первый - дорогой двухместный родстер с моторами от 467 до 557 л.с., и этим уже все сказано. Второй - единственный кроссовер в списке - китайский Zotye Coupa с мотором 1.5T на 143 л.с. И, кстати, он тоже косвенно связан с немецкой темой - коллеги когда-то метко назвали его "неизданной версией Touareg", поскольку речь, по сути, идет о модернизированном "клоне" "Туарега" - Zotye T600.

Mercedes-AMG GT Roadster Фото: Mercedes-Benz

Роднит обе модели еще и тот факт, что их в России уже не предлагают даже сами производители.

Zotye Coupa. Фото: Zotye

Ну и лидер, а вернее аутсайдер списка - совсем редкий в наших краях Mercedes-Benz SL-Klasse. Этот люксовый родстер с 367-сильным мотором купили по разу в первом и втором кварталах 2021 года. И нам, пожалуй, было бы легче найти их ФИО, чем актуальные прайс-листы модели. Для понимания: не сильно убитые образцы можно отыскать по объявлениям примерно за 7,5 млн рублей.

Mercedes-Benz SL-Klasse. Фото: Mercedes-Benz

И традиционно напомним самые популярные автомобили прошлого года. Топ-10 бестселлеров выглядит так: Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Lada Niva, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Duster и Lada Largus. Если предположить, что автосалоны Lada работали в прошлом году без выходных по 12 часов, то каждые 15 минут в России продавалось столько же Largus, сколько Mercedes-Benz SL-Klasse за весь год.