Комдива Полосухина и погибших под Москвой почтили на Поклонной горе

В Музее Победы на Поклонной горе воздали должное памяти командира 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Полосухина, погибшего 18 февраля 1942 года в ходе контрнаступления на границе Московской и Смоленской областей. А вместе с комдивом помянули бойцов и командиров подчиненных ему и соседних частей, что героически сражались, пытаясь как можно дальше отбросить немецкие войска от советской столицы.

В памятных мероприятиях приняли участие внук комдива Полосухина Виктор Поняков и внук маршала Говорова Алексей Говоров - его дед зимой 42-го командовал 5-й армией Западного фронта, куда входила 32-я дивизия.

Фото: Музей Победы

Среди гостей были руководители, педагоги и школьники из Можайска и Можайского района, где память о Викторе Полосухине бережно сохраняют. И не просто сохраняют: общими усилиями общественных и ветеранских организаций удалось ходатайствовать о посмертном присвоении ему звания Героя России. Указ президента России №465 о таком награждении вышел 16 августа 2021 года. Некоторое время спустя "Красная Звезда" сообщила, что награду одному из родственников комдива передал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: Музей Победы

В музее на Поклонной горе родные героев-полководцев и гости из Подмосковья смогли увидеть обновленную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!", где среди реликвий хранятся личные вещи полковника Полосухина. И даже - пробитое пулей письмо, что оказалось в нагрудном кармане комдива в том последнем бою.

Фото: Музей Победы

Оно пришло от старшей дочери Авроры и до последней минуты было с отцом. Несколько десятилетий эту реликвию трепетно хранили в семье, а затем решили передать в Музей Победы.

Фото: Музей Победы

В зале Славы, где на мраморных пилонах с именами героев-фронтовиков теперь значится и Виктор Полосухин, участники церемонии возложили цветы и почтили молчанием память погибших 80 лет назад в битве под Москвой.

Фото: Музей Победы

А внук комдива Виктор Поняков внес биографию своего деда во всероссийский исторический проект "Лица Победы". В диалоге с "Российской газетой" Виктор Игоревич рассказал, что накануне побывал в Можайске и посетил то место, где, по рассказан однополчан, погиб комдив Полосухин.

- У сотрудников музея, поисковиков и краеведов есть разные мнения, где именно это произошло, - поделился наш собеседник. - Памятный камень поставили в то время, когда не ко всем архивным документам был отрытый доступ, а сейчас такая возможность появилась. Договорились, что нынешним летом, если ситуация позволит, еще раз побываем на местах боев и сверимся с картами, приказами, оперативными донесениями…

О кровопролитных боях, что развернулись в январе-феврале 1942 года на том участке Западного фронта, где 32-й дивизией командовал полковник Полосухин, напоминает всем, кто проезжает по федеральной трассе М-1 "Беларусь", аскетичная стела на 141-м километре и четыре слова: "Их было десять тысяч".

Фото: Музей Победы

Может, на сотню меньше или на три больше - точно и теперь никто не скажет. А в мае 1966-го, когда открывали этот обелиск, достоверных и доступных сведений было еще меньше. Но тогда с нами были выжившие участники тех боев и свидетели из местных жителей. Теперь, увы, никого. Только бумаги в военных архивах, если уцелели в мясорубке первого года войны…

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

Фронтовая судьба Виктора Полосухина и 32-й стрелковой дивизии, которой он командовал с марта 41-го до дня своей гибели, во многом схожа с судьбой генерал-майора Ивана Панфилова, под началом которого осенью 41-го была 316-я стрелковая дивизия. И тот, и другой отличились в тяжелых оборонительных боях еще на подступах к Москве. Полковник Полосухин - под Можайском, на Бородинском поле и в боях за Акулово, генерал-майор Панфилов - за Рузой и под Волоколамском. И оба разделили с подчиненными то поле боя, где встретили свой смертный час.

Фото: Александр Емельяненков

Панфиловцы, как стали называть бойцов этой дивизии после гибели комдива 18 октября 41-го, остановили немца у поселка Крюково, когда за спиной, до Москвы, оставался 41 километр. И с этого рубежа отбросили, погнали захватчиков на запад.

Виктор Полосухин командовал дивизией еще четыре месяца, и в декабре-январе-феврале нещадно бил, преследовал отползающего врага. И сам, конечно, каждый день терял людей. Дошел с боями до 141 километра, если отмерять по Минскому шоссе, и двигался бы так до западной границы СССР…

Полковник Полосухин успел прислать в семью несколько фотографий с фронта. Фото: Музей Победы

Но, как теперь выражаются, "немец рогом уперся" на западной границе Подмосковья.

По мнению военных историков, это объяснялось жестким приказом Гитлера. Вынужденный дать согласие на отход частей группы армий "Центр" с ближних подступов к Москве, он не мог смириться с потерей уже завоеванных позиций и "своих", как виделось из Берлина, территорий. Поэтому уже в конце декабря 41-го - начале января 42-го, когда бои на этом направлении шли в районе Рузы, продвигались к Можайску и Верее, инженерно-саперные части немцев стали готовить в своем тылу пояс оборонительных укреплений. Это была крайняя черта для отхода и закрепления частей вермахта на московском направлении.

Время спустя ее назовут высокопарно "линией фюрера" - от Ржева на севере через райцентры Зубцов, Карманово, Гжатск и Юхнов на юг. В феврале 42-го еще не было сплошного рубежа укреплений, и бои велись на разном удалении от Москвы, но крупные оборонительные участки на пути наступавших советских войск уже были сформированы.

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

Именно на такой узел сопротивления в районе деревень Васильки, Иваники, Ощепково натолкнулась 32-я дивизия Полосухина, а вместе с ней еще две стрелковые дивизии - 50-я и 144-я, а также 43-я стрелковая и 20-я танковая бригады из состава 5-й армии под командованием (тогда) генерала Говорова. Наступающие имели задачу оседлать с юга шоссе Москва-Минск в районе Гжатска и перерезать железную дорогу на Вязьму. Тем самым хотели облегчить положение 33-й армии генерала Ефремова, которая вела тяжелейшие бои в окружении юго-восточнее Вязьмы.

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

Такая задача наступавшим частям, обескровленным в предшествующие недели, почти без танков и артиллерии, оказалась не под силу. Более того: две наши дивизии, остатки стрелковой и танковой бригад сами оказались в "мешке".

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

В критической ситуации им на выручку пришли 108-я стрелковая и 82-я мотострелковая дивизии. Фактического окружения удается избежать, но потери в личном составе - тяжелейшие. 18 февраля, в момент рекогносцировки на переднем крае в районе деревни Иваники попал под пулеметный огонь и погиб командир 32-й стрелковой дивизии полковник Виктор Полосухин.

У Виктора Полосухина было две дочери и два сына. Младший в семье Анатолий появился на свет, когда отец был уже на фронте. Фото: Музей Победы

Спустя два дня комдива с воинскими почестями похоронили в центре уже освобожденного Можайска. Сотни, а из сотен - тысячи рядовых и младших командиров на занесенных снегом полях и в перелесках по всему периметру немецкого узла обороны похоронить не было никакой возможности.

Фото: Фото: Архив ПГ "Рейд"

И выполнить главную задачу - перерезать шоссе и железную дорогу на Вязьму - тогда не удалось. По предложению командарма Говорова, наступательные действия на этом участке будут прекращены. Немецкий рубеж обороны продержится здесь целый год, до марта 43-го, и будет взломан лишь после освобождения Ржева и Гжатска…

А тогда, в марте 42-го, поступило указание перебросить 32-ю дивизию уже с новым командиром Степаном Гладышевым на правый фланг 5-й армии Говорова. Она займет участок фронта в районе деревень Клячино, Чурилово на территории Гжатского района Смоленской области и до конца апреля будет выполнять приказы Ставки, командующего фронтом и командарма по прорыву рубежей немецкой обороны, которые и здесь заметно укрепили…

Все, что было с дивизией потом - предмет отдельного рассказа. А сегодня лишь обозначим узловые, поворотные события. Приказом НКО от 24 мая 1942 года 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия будет преобразована в 29-ю гвардейскую стрелковую.

Фото: Фото: Архив ПГ "Рейд"

Под своим, уже гвардейским знаменем, она оказалась на острие Ржевско-Вяземской наступательной операции весной 43-го, освобождала Гжатск, Ельню, наступала на Оршу, участвовала в освобождении Пушкинских Гор, музея-усадьбы Пушкина в Михайловском. Войну завершила в боях против группировки немцев в Курляндии.

Сегодня преемником 32 сд - 29 гсд является 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия.

Фото: Архив ПГ "Рейд"

Ее подразделения дислоцируются в Смоленской и Брянской областях, управление - в Смоленске. А все соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Фото: Архив ПГ "Рейд"

С 1993-го по 1995 год дивизией командовал полковник, потом - гвардии генерал-майор Валерий Герасимов, ныне - генерал армии, начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны. Он же в августе 1994 года руководил выводом дивизии из Эстонии (Прибалтийский военный округ) на территорию России.

В июле 2022-го отметят первые 100 лет со дня формирования дивизии.