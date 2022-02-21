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21.02.2022 09:53
Рубрика: Общество

Комдива Полосухина и погибших под Москвой почтили на Поклонной горе

Текст: Александр Емельяненков
В Музее Победы на Поклонной горе воздали должное памяти командира 32-й стрелковой дивизии полковника Виктора Полосухина, погибшего 18 февраля 1942 года в ходе контрнаступления на границе Московской и Смоленской областей. А вместе с комдивом помянули бойцов и командиров подчиненных ему и соседних частей, что героически сражались, пытаясь как можно дальше отбросить немецкие войска от советской столицы.
Церемония в Музее Победы на Поклонной горе в день гибели комдива Виктора Полосухина. Фото: Музей Победы Церемония в Музее Победы на Поклонной горе в день гибели комдива Виктора Полосухина. Фото: Музей Победы
Церемония в Музее Победы на Поклонной горе в день гибели комдива Виктора Полосухина. Фото: Музей Победы

В памятных мероприятиях приняли участие внук комдива Полосухина Виктор Поняков и внук маршала Говорова Алексей Говоров - его дед зимой 42-го командовал 5-й армией Западного фронта, куда входила 32-я дивизия.

Фото: Музей Победы

Среди гостей были руководители, педагоги и школьники из Можайска и Можайского района, где память о Викторе Полосухине бережно сохраняют. И не просто сохраняют: общими усилиями общественных и ветеранских организаций удалось ходатайствовать о посмертном присвоении ему звания Героя России. Указ президента России №465 о таком награждении вышел 16 августа 2021 года. Некоторое время спустя "Красная Звезда" сообщила, что награду одному из родственников комдива передал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: Музей Победы

В музее на Поклонной горе родные героев-полководцев и гости из Подмосковья смогли увидеть обновленную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!", где среди реликвий хранятся личные вещи полковника Полосухина. И даже - пробитое пулей письмо, что оказалось в нагрудном кармане комдива в том последнем бою.

Фото: Музей Победы

Оно пришло от старшей дочери Авроры и до последней минуты было с отцом. Несколько десятилетий эту реликвию трепетно хранили в семье, а затем решили передать в Музей Победы.

Фото: Музей Победы

В зале Славы, где на мраморных пилонах с именами героев-фронтовиков теперь значится и Виктор Полосухин, участники церемонии возложили цветы и почтили молчанием память погибших 80 лет назад в битве под Москвой.

Фото: Музей Победы

А внук комдива Виктор Поняков внес биографию своего деда во всероссийский исторический проект "Лица Победы". В диалоге с "Российской газетой" Виктор Игоревич рассказал, что накануне побывал в Можайске и посетил то место, где, по рассказан однополчан, погиб комдив Полосухин.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В День Неизвестного солдата рождается новая традиция

- У сотрудников музея, поисковиков и краеведов есть разные мнения, где именно это произошло, - поделился наш собеседник. - Памятный камень поставили в то время, когда не ко всем архивным документам был отрытый доступ, а сейчас такая возможность появилась. Договорились, что нынешним летом, если ситуация позволит, еще раз побываем на местах боев и сверимся с картами, приказами, оперативными донесениями…

О кровопролитных боях, что развернулись в январе-феврале 1942 года на том участке Западного фронта, где 32-й дивизией командовал полковник Полосухин, напоминает всем, кто проезжает по федеральной трассе М-1 "Беларусь", аскетичная стела на 141-м километре и четыре слова: "Их было десять тысяч".

Фото: Музей Победы

Может, на сотню меньше или на три больше - точно и теперь никто не скажет. А в мае 1966-го, когда открывали этот обелиск, достоверных и доступных сведений было еще меньше. Но тогда с нами были выжившие участники тех боев и свидетели из местных жителей. Теперь, увы, никого. Только бумаги в военных архивах, если уцелели в мясорубке первого года войны…

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

Фронтовая судьба Виктора Полосухина и 32-й стрелковой дивизии, которой он командовал с марта 41-го до дня своей гибели, во многом схожа с судьбой генерал-майора Ивана Панфилова, под началом которого осенью 41-го была 316-я стрелковая дивизия. И тот, и другой отличились в тяжелых оборонительных боях еще на подступах к Москве. Полковник Полосухин - под Можайском, на Бородинском поле и в боях за Акулово, генерал-майор Панфилов - за Рузой и под Волоколамском. И оба разделили с подчиненными то поле боя, где встретили свой смертный час.

Фото: Александр Емельяненков

Панфиловцы, как стали называть бойцов этой дивизии после гибели комдива 18 октября 41-го, остановили немца у поселка Крюково, когда за спиной, до Москвы, оставался 41 километр. И с этого рубежа отбросили, погнали захватчиков на запад.

Виктор Полосухин командовал дивизией еще четыре месяца, и в декабре-январе-феврале нещадно бил, преследовал отползающего врага. И сам, конечно, каждый день терял людей. Дошел с боями до 141 километра, если отмерять по Минскому шоссе, и двигался бы так до западной границы СССР…

Полковник Полосухин успел прислать в семью несколько фотографий с фронта. Фото: Музей Победы

Но, как теперь выражаются, "немец рогом уперся" на западной границе Подмосковья.

Фото: Поисковое движение России
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По мнению военных историков, это объяснялось жестким приказом Гитлера. Вынужденный дать согласие на отход частей группы армий "Центр" с ближних подступов к Москве, он не мог смириться с потерей уже завоеванных позиций и "своих", как виделось из Берлина, территорий. Поэтому уже в конце декабря 41-го - начале января 42-го, когда бои на этом направлении шли в районе Рузы, продвигались к Можайску и Верее, инженерно-саперные части немцев стали готовить в своем тылу пояс оборонительных укреплений. Это была крайняя черта для отхода и закрепления частей вермахта на московском направлении.

Время спустя ее назовут высокопарно "линией фюрера" - от Ржева на севере через райцентры Зубцов, Карманово, Гжатск и Юхнов на юг. В феврале 42-го еще не было сплошного рубежа укреплений, и бои велись на разном удалении от Москвы, но крупные оборонительные участки на пути наступавших советских войск уже были сформированы.

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

Именно на такой узел сопротивления в районе деревень Васильки, Иваники, Ощепково натолкнулась 32-я дивизия Полосухина, а вместе с ней еще две стрелковые дивизии - 50-я и 144-я, а также 43-я стрелковая и 20-я танковая бригады из состава 5-й армии под командованием (тогда) генерала Говорова. Наступающие имели задачу оседлать с юга шоссе Москва-Минск в районе Гжатска и перерезать железную дорогу на Вязьму. Тем самым хотели облегчить положение 33-й армии генерала Ефремова, которая вела тяжелейшие бои в окружении юго-восточнее Вязьмы.

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

Такая задача наступавшим частям, обескровленным в предшествующие недели, почти без танков и артиллерии, оказалась не под силу. Более того: две наши дивизии, остатки стрелковой и танковой бригад сами оказались в "мешке".

Фрагмент оперативной карты. Фото: Александр Емельяненков

В критической ситуации им на выручку пришли 108-я стрелковая и 82-я мотострелковая дивизии. Фактического окружения удается избежать, но потери в личном составе - тяжелейшие. 18 февраля, в момент рекогносцировки на переднем крае в районе деревни Иваники попал под пулеметный огонь и погиб командир 32-й стрелковой дивизии полковник Виктор Полосухин.

У Виктора Полосухина было две дочери и два сына. Младший в семье Анатолий появился на свет, когда отец был уже на фронте. Фото: Музей Победы

Спустя два дня комдива с воинскими почестями похоронили в центре уже освобожденного Можайска. Сотни, а из сотен - тысячи рядовых и младших командиров на занесенных снегом полях и в перелесках по всему периметру немецкого узла обороны похоронить не было никакой возможности.

Фото: Фото: Архив ПГ "Рейд"

И выполнить главную задачу - перерезать шоссе и железную дорогу на Вязьму - тогда не удалось. По предложению командарма Говорова, наступательные действия на этом участке будут прекращены. Немецкий рубеж обороны продержится здесь целый год, до марта 43-го, и будет взломан лишь после освобождения Ржева и Гжатска…

Фото: Михаил Синицын
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А тогда, в марте 42-го, поступило указание перебросить 32-ю дивизию уже с новым командиром Степаном Гладышевым на правый фланг 5-й армии Говорова. Она займет участок фронта в районе деревень Клячино, Чурилово на территории Гжатского района Смоленской области и до конца апреля будет выполнять приказы Ставки, командующего фронтом и командарма по прорыву рубежей немецкой обороны, которые и здесь заметно укрепили…

Все, что было с дивизией потом - предмет отдельного рассказа. А сегодня лишь обозначим узловые, поворотные события. Приказом НКО от 24 мая 1942 года 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия будет преобразована в 29-ю гвардейскую стрелковую.

Фото: Фото: Архив ПГ "Рейд"

Под своим, уже гвардейским знаменем, она оказалась на острие Ржевско-Вяземской наступательной операции весной 43-го, освобождала Гжатск, Ельню, наступала на Оршу, участвовала в освобождении Пушкинских Гор, музея-усадьбы Пушкина в Михайловском. Войну завершила в боях против группировки немцев в Курляндии.

Сегодня преемником 32 сд - 29 гсд является 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия.

Фото: Архив ПГ "Рейд"

Ее подразделения дислоцируются в Смоленской и Брянской областях, управление - в Смоленске. А все соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

Фото: Архив ПГ "Рейд"

С 1993-го по 1995 год дивизией командовал полковник, потом - гвардии генерал-майор Валерий Герасимов, ныне - генерал армии, начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны. Он же в августе 1994 года руководил выводом дивизии из Эстонии (Прибалтийский военный округ) на территорию России.

В июле 2022-го отметят первые 100 лет со дня формирования дивизии.

Фото: портал "Памяти живая нить"
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