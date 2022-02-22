"Анчартед" снова возглавил российский прокат

В кинотеатрах нынче с громкими премьерами негусто, так что неудивительно, что фильм "Анчартед: На картах не значится" вторую неделю подряд уверенно лидирует в прокате РФ и СНГ. На этой неделе у ленты 257,5 млн рублей заработка, всего за две недели - 757,2. Между тем в мировом прокате экранизация приключенческих игр собрала 139 млн долларов.

Равно не удивляет и то, что вторая строчка в отечественном прокате сохранилась за "Смертью на Ниле" - плюс 131 млн рублей, всего - почти 400 млн.

Единственная новинка в топ-5 недели - спортивная драма о турне московского "Динамо" по Англии "Одиннадцать молчаливых мужчин" - третье место с немалым отрывом от первой двойки: 51,7 млн рублей.

Далее следуют отечественная комедия "Непослушник" и франко-канадский мультик "Пламенное сердце", информирует портал kinobusiness.com.