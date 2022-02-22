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22.02.2022 14:22
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе будут судить насильника и убийцу двух девочек

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя кузбасского города Мыски. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве двух малолетних детей в городе Киселевске.

Девочки пропали в сентябре 2021 года. Их искали полицейские, следователи, родители, соседи и волонтеры. Детей нашли зверски убитыми.

По версии следствия, обвиняемый днем встретил одну из девочек на остановке общественного транспорта. 10-летняя школьница попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Нетрезвый незнакомец в ответ предложил купить сладости для нее и ее подруги, а также еду для птицы. Купив в торговом центре все, что обещал, и еще спиртное для себя, мужчина убедил детей отправиться к нему в гости.

В заброшенном доме обвиняемый совершил в отношении обеих несовершеннолетних насильственные преступления сексуального характера. А потом задушил девочек, забросал их тела матрасами и скрылся.

Родители одной из школьниц, обеспокоенные тем, что она не пришла домой вовремя, обратились в полицию. Подозреваемого вскоре задержали. Он во всем сознался и показал место преступления. По решению суда был заключен под стражу. Арестованному предъявили обвинения по четырем уголовным статьям, включая убийство, изнасилование малолетних детей и самовольное оставление места жительства с целью уклонения от административного надзора. Ведь у фигуранта уже была судимость - его жертвой также стал ребенок.

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- Досконально восстановить картину особо тяжкого преступления, совершенного в отношении девочек, удалось благодаря грамотно спланированной тактике и методике расследования уголовного дела. Следствием собрано достаточно доказательств, дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила "РГ" официальный представитель регионального СУ СК Ирина Мазеева. - Во время предварительного следствия были направлены представления в органы профилактики для устранения причин и условий, которые способствовали совершению этого преступления. Было возбуждено и уголовное дело по факту халатности полицейских, которые должны осуществлять административный надзор за гражданами, освободившимися из мест лишения свободы. Его расследование продолжается.

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