Вышел трейлер сериала "Под знамением небес" с Эндрю Гарфилдом

На YouTube-канале TV Promos появился трейлер мини-сериала "Под знамением небес" (Under the Banner of Heaven). Дата премьеры семи эпизодов пока не известна.

В сериале Эндрю Гарфилд ("Человек-паук: Нет пути домой", "Тик-так, бум!") играет набожного детектива, который расследует жестокое двойное убийство женщины и ее ребенка. Судя по всему, произошедшее имеет религиозную основу. Также в ролях Сэм Уортингтон ("Аватар 2", "Эверест"), Уайатт Рассел ("Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат"), Дэйзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди").

Режиссеры - Дэвид Маккензи ("Последняя любовь на Земле"), Изабель Сандовал, Томас Шламми ("Студия 60 на Сансет стрит"), в основу сценария легла книга Джона Кракауэра ("В диких условиях").