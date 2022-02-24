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Вышел трейлер сериала "Под знамением небес" с Эндрю Гарфилдом

Новости
    24.02.2022, 15:30
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ TV Promos Фото: youtube.com/ TV Promos
Фото: youtube.com/ TV Promos

На YouTube-канале TV Promos появился трейлер мини-сериала "Под знамением небес" (Under the Banner of Heaven). Дата премьеры семи эпизодов пока не известна.

В сериале Эндрю Гарфилд ("Человек-паук: Нет пути домой", "Тик-так, бум!") играет набожного детектива, который расследует жестокое двойное убийство женщины и ее ребенка. Судя по всему, произошедшее имеет религиозную основу. Также в ролях Сэм Уортингтон ("Аватар 2", "Эверест"), Уайатт Рассел ("Черное зеркало", "Сокол и Зимний солдат"), Дэйзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди").

Режиссеры - Дэвид Маккензи ("Последняя любовь на Земле"), Изабель Сандовал, Томас Шламми ("Студия 60 на Сансет стрит"), в основу сценария легла книга Джона Кракауэра ("В диких условиях").

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