Герои-фронтовики звонят в "РГ", чтобы сказать: "Мы с вами!"

Поводом для этих заметок под самый бой курантов стали три подряд телефонных звонка - из Пензы, Азова, Москвы и наш, уже ответный диалог с городом Шахты Ростовской области и Симферополем.

Александр Константинович Дручков и в 90 лет сохраняет форму и держит под рукой походное снаряжение. Фото: Александр Емельяненков

Из Азова с хорошими новостями дозвонился Михаил Петрович Стороженко - герой нашей публикации "Помни, Максим!", которая увидела свет в проекте "Звезды Победы" 13 ноября 2015 года.

Тогда бывшему сержанту-пулеметчику вручили орден Славы III степени, которым он был отмечен за тяжелые освободительные бои осени 1944 года на подступах к чешской границе. Много лет отдавший педагогической работе, Михаил Петрович с достоинством принял фронтовую награду и рассказал много поучительного о том, как сохраняют в их семье память о поколении фронтовиков.

Он и в этот раз, поздравляя "РГ" и наших читателей с Новым, 2018 годом, нашел добрые слова для своих детей и внуков, для земляков и соседей, которые не оставляют его вниманием. И с гордостью сообщил, что местный совет ветеранов выпустил недавно новый сборник, куда включили и его собственные воспоминания, и публикацию "Российской газеты" из проекта "Звезды Победы".

А Дручков Александр Константинович, председатель Совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии, вышел на связь из Пензы.

По-командирски бодро поздравил с наступающим и немного грустно предположил, что из двух формирований этой, изначально пензенской дивизии он, похоже, один остался в живых. Мы в редакции с этим не согласились и дали слово обязательно кого-то разыскать - если не в России, так в Беларуси, где их дивизия особо отличилась, стала называться Калинковичской и там же, в Беларуси, получала молодое пополнение.

"Если найдете, - твердо обещал Александр Константинович, - на 9 мая вместе с сыном выберусь в Москву. Вы же знаете: мне собраться - только подпоясаться…"

Что правда - то правда. И как ни удивительно, он такой не один среди знакомых нам фронтовиков.

Вот, например, Кипа Иван Тихонович - ветеран-танкист из города Шахты, что в Ростовской области. В начале мае 2017-го, когда на его родном Дону все уже цвело и пахло, он поддался на наше приглашение и вместе с сыном, внучкой и правнуком выбрался в дождливую, со снегом, Москву и подмосковную Кубинку - чтобы не только побывать на Параде Победы, но и повстречаться тет-а-тет с боевой подругой юности - Т-34 на своем ходу...

Звоню сегодня в Шахты - трубку берет сын, Владимир Иванович Кипа. "А что отец? В порядке! Недавно отчитал меня по-командирски. Завтра пойду мириться. Заодно и привет передам…"

Такие они - победители. Тогда - над врагом в войне, а сегодня - над собственным возрастом и чьим-то беспамятством.

В Симферополе, на улице Спартака, с особой надеждой встречает наступающий год ветеран Великой Отечественной войны Степан Васильевич Братушев - бывший наводчик противотанкового ружья из 196 стрелковой дивизии. Еще в начале ноября мы сообщили его дочери Светлане Степановне Костенюк, что медаль "За боевые заслуги", которой отец был отмечен за отличие в боях при освобождении Латвии, но получить не смог, найдена и вот-вот будет торжественно вручена.

Но, увы: семидесяти лет и двух уже нынешних месяцев оказалось недостаточно, чтобы награда, наконец, пришла…

С этой заботы новый год и начнем. А немногим уже фронтовикам от всей души пожелаем: "Оставайтесь с нами!"