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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Судовладелец выплатит родным моряков "Востока" по 1,5 млн рублей

Текст: Анна Бондаренко

Компания-судовладелец пропавшего в Японском море сейнера "Восток" выплатит родственникам членов экипажа по 1,5 миллиона рублей за каждого пропавшего. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на слова генерального директора компании ООО "ДВ - флот" Станислава Мальчевского.

По его словам, помимо материальной помощи от компании - судовладельца, родственники также получат выплаты страховой компании, где были застрахованы все члены экипажа судна.

Как пояснил Мальчевский, ООО "ДВ - флот" не стал ждать, пока суд минимум через полгода признает членов экипажа, и решил выплатить материальную помощь, не дожидаясь этого момента. Юристы компании уже начали подготовку необходимых документов.

Фото: Анна Исакова/ТАСС
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Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком сейнере "Восток", находившемся на перегоне из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало позиционироваться и отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля развернули спасательную операцию с участием морских и воздушных судов. Но за неделю поисков были найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор. На борту судна находилось 20 человек.

По мнению специалистов, помимо тяжелых погодных условий, причинами исчезновения сейнера могли также быть техническая неисправность и нарушение правил судовождения.

В настоящее время авиация МЧС продолжает осматривать акваторию.

По факту потери связи с "Востоком" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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