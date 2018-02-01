Судовладелец выплатит родным моряков "Востока" по 1,5 млн рублей

Компания-судовладелец пропавшего в Японском море сейнера "Восток" выплатит родственникам членов экипажа по 1,5 миллиона рублей за каждого пропавшего. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на слова генерального директора компании ООО "ДВ - флот" Станислава Мальчевского.

По его словам, помимо материальной помощи от компании - судовладельца, родственники также получат выплаты страховой компании, где были застрахованы все члены экипажа судна.

Как пояснил Мальчевский, ООО "ДВ - флот" не стал ждать, пока суд минимум через полгода признает членов экипажа, и решил выплатить материальную помощь, не дожидаясь этого момента. Юристы компании уже начали подготовку необходимых документов.

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком сейнере "Восток", находившемся на перегоне из южнокорейского порта Донгхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало позиционироваться и отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля развернули спасательную операцию с участием морских и воздушных судов. Но за неделю поисков были найдены только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор. На борту судна находилось 20 человек.

По мнению специалистов, помимо тяжелых погодных условий, причинами исчезновения сейнера могли также быть техническая неисправность и нарушение правил судовождения.

В настоящее время авиация МЧС продолжает осматривать акваторию.

По факту потери связи с "Востоком" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").