"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы

Четверг ознаменуется ответными матчами 1/8 финала Лиги Европы. Сразу три отечественных клуба будут стараться пройти дальше. При всем уважении к ЦСКА и "Локомотиву", больше всего шансов выйти в четвертьфинал имеет "Зенит".

Первые встречи провалили все три коллектива, но питерцы хотя бы смогли забить в гостях. "Локо" без вариантов проиграл в Мадриде "Атлетико", а ЦСКА дома всухую уступил "Лиону".

"Зенит" тоже проиграл, однако на чужом поле сподобился на один гол, да и в концовке мог сравнять счет. 1:2 перед встречей в Санкт-Петербурге выглядят гораздо симпатичнее, чем 0:3. Ну и соперник, конечно же, не самый страшный. Обнадеживает и домашняя игра петербуржцев - на стадии 1/16 финала они не оставили шансов "Селтику".

Что действительно печалит, так это состояние "Зенита". В чемпионате России команда не может выиграть уже три встречи. Более того, "Зенит" ни разу не забивал в этих матчах. Бедный Роберто кое-как держался, критикуя то судей, то поле, то погоду, то выгонял игроков, но не сдержался и после тяжелого матча в Ростове обрушился с критикой на начальство команды. Мол, мало накупили игроков, подавайте еще, товарищи дорогие, в экстремальных условиях я работать не умею.

Печально смотреть за тем, как отличный игрок Манчини, блиставший в "Сампдории" и "Лацио", превратился в довольно посредственного и вечно недовольного зануду. "Зенит" уже вылетел из зоны Лиги чемпионов, и с таким подходом тренера вряд ли пройдет далеко в Лиге Европы.

После игры с "Ростовом" питерцы потеряли Мамману, Кузяева и Лунева. Аргентинец порвал кресты и попрощался с футболом до осени. Насчет остальных ситуация прояснится ближе к матчу. С другой стороны, на Дону не играли Кришито, Паредес и Ерохин, и сегодня они выйдут на поле отдохнувшими и готовыми к борьбе.

Игра начнется в 21:00, не пропустите нашу онлайн-трансляцию. Увидимся!