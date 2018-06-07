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07.06.2018 12:47
Рубрика: Экономика

Владимир Путин рассказал об устойчивом росте экономики России

Текст: Галина Мисливская
Российская экономика растет, пока небольшими темпами, но устойчиво, заявил президента России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Отвечая на вопрос ведущего, какую полосу сейчас проходит страна - черную или белую, глава государства заявил: "Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета".

"Что дает основания так говорить и так считать? Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, но это не падение, а рост - полтора процента за прошлый год", - заявил Путин.

Фото: Россия 24
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Он также отметил, что "растет промышленность процентно", стабильно растет сельское хозяйство, "и все это приобрело устойчивую тенденцию".

"Что еще дает основания говорить о том, что мы двигаемся в правильном направлении? - продолжил президент. - У нас исторический минимум по инфляции, это очень важная предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста прямых инвестиций - за прошлый год на 3,4 процента. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе рост тоже гарантирован".

Глава государства также отметил в качестве показателей экономического роста хорошее сальдо торгового баланса на фоне низкой задолженности, а также увеличение золотовалютных резервов Центробанка.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Наконец, о положительных тенденциях, по мнению Путина, говорят социальные показатели - рост продолжительности жизни и доходов населения.

"Мы вышли на устойчивый рост доходов граждан: заработные платы выросли на 1,9 процента, а реальные доходы на 3,8 процента", - напомнил президент.

"Конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, так оно и есть", - добавил он.

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