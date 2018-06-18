Немцы больше не чемпионы? Ловчев - о поражении Германии в игре с Мексикой
Часто нападающие Мексики убегали два в одного или два в два с защитниками немцев. Те выглядели неповоротливо, как и вся команда. Как сказал экс-защитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Денис Колодин, побывавший на матче, сборная Германии играла "на полуспущенных".
Мексиканских болельщиков сейчас едва ли не больше всех среди тех, кто приехал в Россию на чемпионат мира. Евгений Ловчев накануне матча побывал на Никольской улице в Москве, где в эти дни собираются фанаты сборных.
- Мексика мне особенно близка, потому что в 1970 году я играл в этой стране на чемпионате мира. Помню, привез оттуда сомбреро, которое, правда, затерялось где-то во время переездов, - вспоминает Ловчев.
Сюжет об этом смотрите в очередном выпуске программы "Футбол на высоте" (она выходит на нашем сайте каждый день во время чемпионата мира).
Обсудим также ничью в матче Бразилии и Швейцарии и победу сербов над костариканцами. Еще в программе сюжеты наших спецкоров из Ростова-на-Дону и Петербурга, куда уже прибыла сборная России и завтра сыграет с Египтом.
Главные темы программы:
* Германия: пришла пора прощаться с кубком мира?
* Мексика: команда-вспышка или претендент на медали?
* Бразилия: почему Неймари остальные не впечатлили?
* Россия: Дзагоев не прилетел в Петербург - насколько это серьезная потеря?
* Египет: Салах уже тренируется вместе со всеми. Что он покажет в игре против России?
В гостях - экс-начальник команды сборной России, бывший гендиректор Российского футбольного союза Александр Тукманов.
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