Кадыров рассказал, откуда поступил приказ напасть на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь прокомментировал нападение боевиков на сотрудников правоохранительных органов в Грозном. На своей странице Вконтакте он завил, что команда совершить несколько нападений на полицейских в разных районах региона поступила через соцсети из-за рубежа.

Также он отметил, что этим поступком злоумышленики устроили заговор против всего чеченского народа.

Глава Чечни заверил, что ситуация в городе на данный момоент стабилизировалась.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что террористы, напавшие 20 августа на полицейских в Грозном и Шали, собирались помешать празднованию священного для мусульман Курбан-Байрама.

Напомним, в понедельник группа подростков организовала несколько нападений на полицейских в Грозном и Шалинском районе республики. Самому старшему из нападавших было 17 лет, а младшему всего 11 лет. Из пятерых нападавших остался в живых только один. Он устроил самоподрыв возле полицейских, но остался жив. Остальные участники нападения были ликвидированы.

Позже стало известно, что в Чеченской Республике в скором времени появятся специальные программы, которые помогут уберечь детей от вербовки в террористические группировки.

