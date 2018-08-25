Новости

The New York Times сообщила о замолчавших информаторах США в России 04:43
США воссоздали Второй флот ВМС для противостояния России в Атлантике 04:19
Власти США обсудили с Facebook и Microsoft борьбу с хакерами 03:43
Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем "Механика Погодина" 02:53
США опубликовали новый пакет санкций против РФ 02:17
Жена Ярошенко рассказала о первой за семь лет встрече с мужем 01:57
Видео пожара в Центробанке появилось в Сети 01:28
Слепаков ответил Шнурову предложением сходить в Третьяковку 00:39
Под Тулой в ДТП на трассе "Крым" погибли четыре человека 24.08.2018
Милорад Додик: Не позволим ввести санкции в отношении России 24.08.2018
Ярошенко ждет, что его переведут в другую тюрьму 24.08.2018
Военные ВСУ обстреляли территорию доломитного завода в Горловке 24.08.2018
Двухэтажный поезд сошел с рельсов в Марселе 24.08.2018
В Сирии военные сбили три беспилотника боевиков 24.08.2018
Консульство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками 24.08.2018
"Ростов" одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу 24.08.2018
Защита направила дело Ярошенко в ООН 24.08.2018
Макгрегор назвал "дрожащим трусом" отца Хабиба Нурмагомедова 24.08.2018
В столкновениях с военными Израиля пострадали почти 200 палестинцев 24.08.2018
Пожар в здании Центробанка ликвидирован 24.08.2018
Американские сенаторы потребовали от Трампа документы по встрече с Путиным 24.08.2018
Под Орлом вынесли приговор по делу о гибели трех полицейских в ДТП 24.08.2018
Трамп отменил визит госсекретаря Помпео в КНДР 24.08.2018
Следствие не нашло криминала в смерти британских туристов в Хургаде 24.08.2018
Движение в центре Москвы перекрыто из-за пожара в Центробанке 24.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Пилоту F-35 пришлось сажать самолет без передней стойки шасси
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Верховный суд объяснил, когда срок давности не применяется
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
Как лечить больного, который все знает о своей болезни из интернета
25.08.2018 00:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Рубин" - ЦСКА. Онлайн-трансляция матча чемпионата России

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Пятый тур чемпионата России и эта суббота примечательны не только вечерним классическим дерби между московскими "Спартаком" и "Динамо", но и другим матчем с яркой вывеской: днем казанский "Рубин" встретится с ЦСКА.

Обе команды имеют равное колчество очков - по пять - и делят с действующим чемпионом, "Локомотивом", 7-9 места. Правда, "Рубин" в текущем первенстве стартовал с победы, а вот серебряный призер (как и золотой, кстати) выиграл впервые только в четвертом туре.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Сергей Паршивлюк: Никогда не перейду в ЦСКА

Зато "армейцы" после разгрома "Арсенала" выйдут на поле с приподнятым настроением, оставив позади потерянные очки с "Крыльями Советов" и "Енисеем" вместе с влетом карпинскому "Ростову". Теперь красно-синие пытаются выбраться из ямы, в которую загнали себя первыми тремя турами, и обыгрывать казанцев для этого им совершенно необходимо.

"Рубин" же, обыгравший в первом туре "Краснодар", потом потерял очки с "Динамо" и "Ахматом" , а также проиграл набравшему отличную форму "Зениту". Самое время исправлять ситуацию.

Матч, который пройдет в столице Татарстана, начнется в 16:30 мск.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Спортивные онлайн-трансляции Чемпионат России по футболу - 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пожар в здании Центробанка ликвидирован
Компании не будут принуждать к реализации майских указов президента
Песков: Путин находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
Порошенко перепутал слова гимна на военном параде
Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга