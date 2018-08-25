Пятый тур чемпионата России и эта суббота примечательны не только вечерним классическим дерби между московскими "Спартаком" и "Динамо", но и другим матчем с яркой вывеской: днем казанский "Рубин" встретится с ЦСКА.

Обе команды имеют равное колчество очков - по пять - и делят с действующим чемпионом, "Локомотивом", 7-9 места. Правда, "Рубин" в текущем первенстве стартовал с победы, а вот серебряный призер (как и золотой, кстати) выиграл впервые только в четвертом туре.

Зато "армейцы" после разгрома "Арсенала" выйдут на поле с приподнятым настроением, оставив позади потерянные очки с "Крыльями Советов" и "Енисеем" вместе с влетом карпинскому "Ростову". Теперь красно-синие пытаются выбраться из ямы, в которую загнали себя первыми тремя турами, и обыгрывать казанцев для этого им совершенно необходимо.

"Рубин" же, обыгравший в первом туре "Краснодар", потом потерял очки с "Динамо" и "Ахматом" , а также проиграл набравшему отличную форму "Зениту". Самое время исправлять ситуацию.

Матч, который пройдет в столице Татарстана, начнется в 16:30 мск.