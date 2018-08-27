СМИ: Трамп запретил называть Маккейна героем

Президент США Дональд Трамп запретил сотрудникам Белого дома опубликовать официальное заявление касательно скончавшегося сенатора-республиканца Джона Маккейна. В нем умерший законодатель восхвалялся за героизм во время Вьетнамской войны, пребывания в плену и за служение Соединенным Штатам.

За официальное заявление высказывались пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме, Трамп отклонил эту инициативу и подчеркнул, что ограничится лишь соболезнованием в Twitter. "Наши сердца и молитвы с вами", - написал президент. При этом он не стал давать оценок деятельности покойного. Между тем американские флаги над Белым домом были приспущены.

В издании отмечают, что Трамп в последнее время крайне негативно относился к Маккейну. Глава государства постоянно говорил своим помощникам, что Маккейн ему "не друг". А также заявлял, что Маккейн предал его. Ранее Трамп заявил, что вовсе не считает Маккейна героем, поскольку тот "был захвачен в плен" вьетнамцами.

Ранее советник президента Келли Сэдлер на совещании в Белом доме пошутила, что позиция сенатора "не имеет значения, поскольку он все равно уже не жилец". После этого дочь сенатора попросила Белый дом уволить острую на язык сотрудницу, что и было сделано.

На похороны Трампа не пригласили. Родственники республиканца заранее обратились в аппарат Белого дома с просьбой не направлять главу государства на его похороны. Такая просьба обусловлена натянутыми отношениями между Трампом и Маккейном.

Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Ранее политик прекратил лечение опухоли мозга из-за необратимого развития заболевания.