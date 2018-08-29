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Рубрика: В мире

США примут участие в межсирийских переговорах в Женеве

США готовы принять участие в женевских переговорах по Сирии, которые состоятся 14 сентября. Страну будут представлять посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель госсекретаря по взаимодействию по САР, и Джоэл Рейберн, спецпосланник по Сирии.

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О принятии приглашения спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры рассказал ТАСС источник в американском Госдепартаменте. "Мы будем оставаться во взаимодействии с ООН и другими сторонами, включая Россию, чтобы поощрять все возможные усилия по развитию политического процесса, как к этому призывает резолюция 2254 СБ ООН", - добавил он.

Основной темой встречи должно стать развитие политического процесса в арабской республике, а также усилия ООН "для запуска конституционного комитета" в САР.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон не видит альтернатив женевскому процессу под эгидой ООН по ситуации в Сирии. Представитель Госдепа назвала "Женеву" единственным способом для политического урегулирования в САР.

Трамп и Меркель призвали Россию повлиять на правительство Сирии

Минобороны РФ в понедельник рассказало о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе для удара по государственным и военным объектам в Сирии. Это обстоятельство в российском военном ведомстве напрямую связывают с подготовкой очередной "химической" провокации в сирийской провинции Идлиб.

В мире США Международные организации Организация Объединенных Наций (ООН) Ситуация в Сирии
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