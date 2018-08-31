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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Количество пострадавших при взрыве в Дзержинске возросло до шести

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на оборонном заводе в городе Дзержинске Нижегородской области пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минздрав.

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По данным агентства, двое пострадавших после обращения были переведены на амбулаторное лечение. Еще три человека госпитализированы в БСМП города Дзержинск. Одна женщина переведена в Российский Ожоговый центр. Ее состояние стабильно тяжелое. Как ранее писала "РГ", у пострадавшей 1984 года рождения ожоги 80 процентов тела.

Напомним, в пятницу утром на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" произошел взрыв противопехотной мины. В результате хлопка на территории завода вспыхнул пожар на площади порядка 120 квадратных метров. Произошло частичное обрушение одного из цехов. По предварительным данным СК, погибли три человека, еще двое числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло во время перегрузки боеприпасов, подлежащих утилизации. Пожарным удалось ликвидировать огонь, предотвратив тем самым повторные взрывы. В ходе тушения двое пожарных получили тепловой удар. Их жизням ничего не угрожает.

По факту гибели работников завода следователи возбудили уголовное дело по ч 3 ст 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь родственникам погибших и пострадавших.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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