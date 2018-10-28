В Сочи полностью восстановлено нарушенное стихией электроснабжение

В Сочи полностью восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение. Свет вернулся в дома жителей Лазаревского района. Люди сообщили ТАСС, что "проблем у них нет никаких".

Напомним, в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края, были повреждены автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Возникли перебои с электроснабжением. Без воды и газа остался город Туапсе. В регионе, где был введен режим ЧС, было подтоплено более двух тысяч домов, в которых проживают свыше пяти тысяч человек. По данным местных властей, жертвами непогоды стали шесть человек, 12 остаются в больницах, почти 130 получили помощь амбулаторно.