"Великолепные Медичи" и 6 самых ожидаемых исторических сериалов

На прошлой неделе стартовал сериал "Великолепные Медичи" (Medici: The Magnificent), где одну из главных ролей исполнил всеми любимый, неповторимый и бессмертный, как Кенни Маккормик, Шон Бин. Эта историческая драма рассказывает о самой влиятельной семье Италии эпохи Ренессанса - Медичи, которые из банкиров превратились в абсолютных властителей Флоренции.

Средневековый тосканский город Вольтерра, вилла Д’Эсте в Тиволи и шедевр архитектуры Возрождения палаццо Пикколимини в Сиене выступили декорациями для рассказа о запутанной и противоречивой истории Лоренцо Медичи, получившего затем прозвище Великолепный.

Российская премьера состоялась одновременно со всем миром на "КиноПоиске", так что теперь каждую среду по вечерам зрители сервиса погружаются в эстетику Ренессанса. А "Кинократия" по такому случаю напоминает, какие еще исторические и околоисторические сериалы, запланированные на ближайшее будущее, стоит ждать с особым трепетом.

"Острые козырьки"

Убойная, высочайшего качества телевизионная сага Стивена Найта об одноименной банде в кепках с лезвиями за четыре прошедших сезона эволюционировала из криминальной драмы про разборки мелких группировок в - судя по концовке последнего на данный момент эпизода - политический триллер. Впереди - еще три блока по шесть серий: по замыслу автора, сериал должен охватить период с 1920-х по 1939 год и закончиться звуком первой сирены Второй мировой войны. Случится это как раз в седьмом сезоне.

Ветеран Первой мировой и глава преступного клана Томми Шелби становится все более могущественным, ряды его противников редеют, но на место старых приходят новые, тогда как утраты близких соратников невосполнимы. Мы, к сожалению, больше не увидим блистательного Тома Харди и Джо Коула, как и отменно сыгравшего главзлодея четвертого сезона Эдриана Броуди. Зато познакомимся с новичками: к касту присоединились молодая звезда хорроров Аня Тейлор-Джой, Брайан Глисон (сын Брендана, младший брат Донала) и Сэм Клафлин.

Четвертый сезон был отснят в марте 2017-го и вышел в эфир в ноябре того же года. Съемки пятого сезона завершились менее месяца назад, 4 октября, так что, вероятно, премьеры стоит ждать как минимум к концу будущей весны. А то и позже.

"Табу"

Еще один проект Стивена Найта, на этот раз - о более далеком прошлом Великобритании. А именно - о запутанном конфликте, в котором сталкиваются интересы Британской Ост-Индской компании, английского короля, США и простого (на самом деле не такого уж и простого) путешественника Джеймса Делэйни, наследника маленького, но очень важного как для империи, так и для ее бывшей колонии клочка земли - залива Нутка на острове Ванкувер.

Весь первый сезон Том Харди готично хмыкал и месил сапогами лондонскую грязищу, а в конце отчалил с родного берега в далекую Америку. Угрюмый экономический триллер, основанный на вполне реальных, хотя и не особо известных событиях, сразу продлили на второй сезон. О чем он будет - пока непонятно, Стивен Найт дал лишь размытое определение: "Первый сезон был "побегом", второй будет "путешествием", а третий - "прибытием". Что бы это ни значило.

К сожалению, по срокам ясности нет вообще никакой. Когда-нибудь будет. Возможно, в 2019 году.

"Викинги"

Ровно на год затянулось ожидание оставшихся десяти эпизодов пятого сезона культового ирландско-канадского сериала от канала History, замешанного на скандинавских мифах и легендах времен освоения викингами заморских территорий.

29 ноября мы наконец-то дождемся 11-й серии. Могучий Рагнар Лодброк уже, увы, покинул шоу, но оставил после себя достойное потомство. В первую очередь - в лице Ивара Бескостного, уверенно занимающего центральное место в повествовании и бесцеремонно отталкивающего натренированными локтями братьев и бывшую жену отца Лагерту. У которой на этот счет свое мнение.

Тем временем другой отпрыск Рагнара - заматеревший сын Лагерты Бьёрн Железнобокий идет своим путем, и куда средневековые дороги его заведут - известно только Одину. Помимо прочего, анонсировано возвращение герцога Ролло, по сюжету "Викингов" - неблагодарного и непутевого брата Рагнара, нашедшего себе комфортное пристанище во Франкии.

Опубликованный недавно тизер сулит небывалый - даже для такого славного своими ратными подвигами проекта - размах.

"Екатерина Великая"

Хелен Миррен в образе Екатерины II. Фото: twitter.com/THR

Главный поставщик телевизионных шедевров HBO, в последнее время потихоньку, помаленьку сдающий позиции всепоглощающему сервису Netflix готовит четырехсерийное шоу о русской императрице Екатерине II. В главной роли - Хелен Мирен, урожденная Елена Лидия Васильевна Миронова.

Сериал затронет события последнего периода ее славного царствования и расскажет, в частности, о романе монаршей особы с князем Григорием Потемкиным. Последнего играет австралийский актер Джейсон Кларк, не так давно уже работавший с Миррен - над хоррором "Винчестер. Дом, который построили призраки". Нет никаких сомнений, что все будет очень богато, нарядно и пышно.

Точной даты премьеры пока нет. Скорее всего, сериал выйдет в следующем году.

"Последнее королевство"

Еще одна масштабная многосерийка, посвященная кровавым завоеваниям северян, телевизионная адаптация цикла "Саксонские хроники" английского писателя Бернарда Корнуэлла, по понятным причинам больше концентрируется на происходящем в христианских королевствах саксов, вынужденных иметь дело с пришлыми бесшабашными язычниками. Здесь, в отличие от "Викингов", все достаточно четко регламентировано: 19 ноября стартует третий сезон, над которым совместно работают BBC и Netflix. Еще восемь эпизодов, в которые должны с минимальными потерями уместиться пятый и шестой романы книжной серии - "Горящая земля" и "Смерть королей".

Утред Беббанбургский, воспитанный данами сакс с неопределенной самоидентификацией и любовью к красивой и героической жизни, продолжает свой тернистый путь к отвоеванию принадлежащей ему по праву наследования крепости, постоянно попадая в самые нелепые и забавные переделки, как правило, оказывающиеся в итоге судьбоносными для Альбиона.

Лихие события обоих романов, которые лягут в основу сезона, дают основания надеяться, что на недостаток зрелищности зрителю сетовать не придется. А в вопросах исторической достоверности, реалистичности и ядреного юмора "Последнее королевство" с самого начала давало "Викингам" серьезную фору.

"Террор"

Кадр из сериала "Террор". Фото: twitter.com/TheTerrorAMC

Нежданно-негаданно канал AMC решил продлить мини-сериал "Террор", изначально задуманный как экранизация одноименной книги популярного писателя Дэна Симмонса, несмотря на то, что литературная основа, казалось бы, полностью исчерпана. С другой стороны, кому это когда мешало? Руководство канала легким движением руки превратило экранизацию в антологию, и теперь каждый сезон будет основан на какой-нибудь реальной истории с добавлением мистики.

События второго сезона развернутся в Америке во время Второй мировой войны, когда после нападения на Перл-Харбор власти США взяли всех проживающих на территории страны японцев и согнали их на всякий случай в лагерь. Где их - здесь заканчивается реальная история и начинается мистика - терроризировал какой-то призрак.

Возвращение "Террора" состоится в 2019 году - уже с новыми шоураннерами. Запланировано 10 эпизодов.