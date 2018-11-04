Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей 12:20
Уникальную мотоколяску "Циклоп" продают за 2,15 млн рублей 03.11.2018
Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ 03.11.2018
В России стартуют продажи "вседорожного" Lada Xray 03.11.2018
04.11.2018 11:26

Какие новые кроссоверы появятся в России в ноябре

Текст: Андрей Полухин
Четыре новых кроссовера появятся в продаже на российском рынке до конца ноября. В частности, это обновленные Nissan Terrano и Suzuki Vitara, а также BMW X5 и Subaru Forester очередных генераций. При этом с 1 ноября в нашей стране доступен рестайлинговый Kia Sportage, а с 3-го - Lada Xray Cross, который из приподнятого хэтчбека, пожалуй, превратился в автомобиль сегмента SUV.
Фото: Пресс-служба BMW Новый BMW X5. Фото: Пресс-служба BMW
Новый BMW X5. Фото: Пресс-служба BMW

Полноприводный кроссовер Subaru Forester пятого поколения, как ранее сообщала "РГ", будет доступен в автосалонах компании с 15 ноября по цене от 1 959 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Subaru.
Новый Subaru Forester: Тестируем кроссовер на дорогах Грузии

Машину поставили на новую глобальную платформу компании и заметно обновили внешне. Салон стал более современным, оба мотора (атмосферные бензиновые 2.0 и 2.5 на 150 и 185 л.с.) получили непосредственный впрыск, инженеры поработали над подвеской и рулевым управлением, а маркетологи убрали из линейки механическую трансмиссию и турбомотор. В связи с последним решением минимальная цена на машину выросла ровно на 100 тысяч рублей.

С флагманским BMW X5 тоже все понятно - тут и точная дата старта продаж названа (24 ноября), и цены озвучены (от 4 590 000 рублей). На старте продаж россиянам будут предложены четыре версии полноприводной модели - xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i и M50d - с разными силовыми установками на любой вкус. Самым динамичным называют X5 в версии с новым бензиновым V8, выдающим 462 л.с. и 650 Нм. Чтобы разогнаться до сотни, такой машине понадобится всего 4,7 секунды.

Фото: Юрий Зубко
Корреспондент "РГ" испытал новенькую Lada Xray Cross

У рестайлингового Suzuki Vitara новая радиаторная решетка с шестью хромированными вертикальными планками, видоизмененные бамперы, задние диодные фонари, другие 17-дюймовые колесные диски и два новых цвета кузова. В салоне улучшены материалы отделки, изменился дизайн щитка приборов. В топовых комплектациях будут доступны электронные ассистенты, а вот линейка моторов останется прежней - это двигатель 1.6 с отдачей в 117 л.с. и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор. О ценах пока ничего не известно, но актуальный кроссовер стоит от 1 119 000 рублей без учета спецпредложений.

Обновленный Nissan Terrano. Фото: Пресс-служба Nissan.

Что касается освеженного Nissan Terrano, то о нем "РГ" сообщала накануне.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж

Внешне новинка отличается от прежней версии разве что дополнительным цветом - коричневым металликом - и другими дисками на 16 дюймов. Они доступны в комплектации Elegance. А в Elegance+ появились 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с навигацией и камерой заднего вида, которые прежде предлагались лишь в топовой версии Tekna. В оснащении модели никаких перемен, а цены вырастут только в средних комплектациях - на 6-17 тысяч рублей.

Отметим, что в октябре на нашем рынке появились обновленный УАЗ "Патриот" и совершенно новый Zotye Coupa. Кроме того стартовал прием заказов на новый Porsche Macan.

#Nissan #BMW #Subaru #Suzuki