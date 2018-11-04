Какие новые кроссоверы появятся в России в ноябре

Полноприводный кроссовер Subaru Forester пятого поколения, как ранее сообщала "РГ", будет доступен в автосалонах компании с 15 ноября по цене от 1 959 000 рублей.

Машину поставили на новую глобальную платформу компании и заметно обновили внешне. Салон стал более современным, оба мотора (атмосферные бензиновые 2.0 и 2.5 на 150 и 185 л.с.) получили непосредственный впрыск, инженеры поработали над подвеской и рулевым управлением, а маркетологи убрали из линейки механическую трансмиссию и турбомотор. В связи с последним решением минимальная цена на машину выросла ровно на 100 тысяч рублей.

С флагманским BMW X5 тоже все понятно - тут и точная дата старта продаж названа (24 ноября), и цены озвучены (от 4 590 000 рублей). На старте продаж россиянам будут предложены четыре версии полноприводной модели - xDrive30d, xDrive40i, xDrive50i и M50d - с разными силовыми установками на любой вкус. Самым динамичным называют X5 в версии с новым бензиновым V8, выдающим 462 л.с. и 650 Нм. Чтобы разогнаться до сотни, такой машине понадобится всего 4,7 секунды.

У рестайлингового Suzuki Vitara новая радиаторная решетка с шестью хромированными вертикальными планками, видоизмененные бамперы, задние диодные фонари, другие 17-дюймовые колесные диски и два новых цвета кузова. В салоне улучшены материалы отделки, изменился дизайн щитка приборов. В топовых комплектациях будут доступны электронные ассистенты, а вот линейка моторов останется прежней - это двигатель 1.6 с отдачей в 117 л.с. и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор. О ценах пока ничего не известно, но актуальный кроссовер стоит от 1 119 000 рублей без учета спецпредложений.

Обновленный Nissan Terrano. Фото: Пресс-служба Nissan.

Что касается освеженного Nissan Terrano, то о нем "РГ" сообщала накануне.

Внешне новинка отличается от прежней версии разве что дополнительным цветом - коричневым металликом - и другими дисками на 16 дюймов. Они доступны в комплектации Elegance. А в Elegance+ появились 7-дюймовый монитор мультимедийной системы с навигацией и камерой заднего вида, которые прежде предлагались лишь в топовой версии Tekna. В оснащении модели никаких перемен, а цены вырастут только в средних комплектациях - на 6-17 тысяч рублей.

Отметим, что в октябре на нашем рынке появились обновленный УАЗ "Патриот" и совершенно новый Zotye Coupa. Кроме того стартовал прием заказов на новый Porsche Macan.