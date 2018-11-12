Коллектив СЭГЗ в седьмой раз попал на Доску почета Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил генеральному директору АО "Сарапульский электрогенераторный завод" (СЭГЗ) Сергею Мусинову свидетельство о занесении на республиканскую Доску почета коллектива предприятия. Этой высокой почести работники завода удостаиваются в седьмой раз.

Вручение свидетельства прошло в резиденции руководителя региона во время государственного приема в честь Дня народного единства и 98-й годовщины государственности Удмуртии. Коллектив Сараульского электрогенераторного завода в 21-м веке заносился на Доску почета республики в 2002, 2006, 2008, 2012, 2015, 2016 и в 2018 годах.

- Уважаемые коллеги, от имени многотысячного коллектива Сарапульского электрогенераторного завода разрешите поблагодарить за высокую оценку нашего труда. Я возглавляю предприятие пятнадцатый год, и за это время сделано очень много в части технического перевооружения, освоения новых рынков, новых изделий, в социальной сфере. О сегодняшнем уровне производства СЭГЗ говорит тот факт, что в трех видах новейших вооружений, о которых ранее рассказал президент России, присутствуют агрегаты, выпускаемые на электрогенераторном заводе. Несмотря на снижение объемов гособоронзаказа, наше предприятие активно занимается освоением новых изделий гражданской продукции. В этом году с помощью Фонда развития промышленности, правительства Удмуртии мы полностью локализовали производство лифтовых лебедок и сейчас продвигаем эту продукцию на российском рынке. Заверяю вас, Александр Владимирович, что движение электрогенераторного завода по развитию производства гражданской продукции будет продолжено в том же темпе, - отметил генеральный директор АО "СЭГЗ" Сергей Мусинов.

Руководитель Сарапульского электрогенераторного также удостоился высокой государственной награды. Глава Удмуртии поздравил Сергея Мусинова с присвоением ему звания Почетный гражданин республики.

- Сотрудничество с Сергеем Васильевичем - это особо показательный формат сотрудничества между властью и республиканскими предприятиями. Это тоже для меня очень важный опыт. Я, Сергей Васильевич, к вам прислушиваюсь, многому у вас учусь. Вы не только отдаете всего себя успешному предприятию, не только готовы конкурировать, создавать новую продукцию, не останавливаетесь и двигаетесь вперед - вы еще и любите город Сарапул. У нас этот год особенный - год создания фонда Башенина (он будет аккумулировать средства на реставрацию фасадов и ремонт исторических зданий в Сарапуле, - Прим. ред). Я признателен вам за то, что вы пошли навстречу и нашу общую идею о фонде Башенина претворили в жизнь. На таких людях держатся наши города, и держится наша республика, - отметил в свою очередь Александр Бречалов.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.