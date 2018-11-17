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Apple всерьез решила составить конкуренцию Netflix

Новости
    17.11.2018, 15:59
Текст:   Генри Достоевский
Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Apple займется выпуском коммерческого артхауса и независимых драм.

Как сообщает Variety, инди-студия A24 подписала многолетний контракт с девайс-гигантом Apple. Напомним, что "яблочная" компания сейчас серьезно готовится составить конкуренцию на рынке медиауслуг Amazon, Netflix, Disney и прочим титанам индустрии. Правда, основной контент не будет иметь так называемый "взрослый" рейтинг, т.к. планируется охват более широкой аудитории.

Почему гаджет-атлант обратил внимание на A24?

Студия отличается хорошей интуицией и определенным вкусом в выборе драм и артхауса с коммерческим потенциалом: вышедшая в 2016 году драма "Лунный свет" с Махершалой Али получила три "Оскара", а "Леди Берд" Греты Гервиг с Сиршей Ронан стала пятикратным номинантом на ту же премию.

Фото: kinopoisk.ru
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Вместе с тем количество выпускаемых A24 фильмов, высоко оцененных критиками и зрителями, довольно внушительное: "Убийство священного оленя", "Реинкарнация", "Лок", "Враг", "Бивень", "Из машины", "Ведьма", "Перестрелка", "Оно приходит ночью", "Хорошее время", "Горе-творец" и многие другие.

Контракт не вкючает отказ от выпуска собственной продукции, поэтому A24 будет продолжать работать в прежнем формате и далее.

Предполагается, что данная сделка поможет компании Apple осуществить планы по выпуску высокачественного драматического контента.

Например, сейчас разрабатываются сериалы от М. Найта Шьямалана и Стивена Найта, перезапускается детище Стивена Спилберга "Удивительные истории", а картина Терри Гиллиама "Бандиты во времени" получит второе дыхание в виде сериала.

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