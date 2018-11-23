В прокате - триллер "Апгрейд" Ли Уоннела

Лос-Анджелес, недалекое будущее, в котором машины делают за людей практически все физическую работу. Старорежимный механик Грей по старинке любит повозиться с гаечным ключом - потому и слывет лучшим в городе специалистом по ретроавтомобилям. Одну из таких машин Грей должен отвезти Эрону, владельцу корпорации, специализирующейся на вживлении людям умных чипов и имплантов.

Компанию механику составляет его жена Аша. На обратном пути автопилот машины внезапно дает сбой, и пара оказывается в плохом районе города. Грей и Аша становятся жертвами нападения четырех неизвестных. После этого женщина погибает, а Грей остается парализованным ниже шеи. Эрон предлагает механику вживить в его позвоночник свою новейшую разработку Стэм - умный чип, который вернет герою способность ходить. Очень быстро выясняется, что Стэм не просто умный, но и довольно словоохотливый механизм, в котором скрыты бездны кровожадности и недюжинное чувство юмора.

Один из самых занятных жанровых фильмов года добрался до российского проката окольными путями. "Апгрейд" - детище продюсера Джейсона Блума, главного современного хоррормейкера планеты. Среди фильмов, к производству которых приложил руку Блум - львиная доля самых кассовых фильмов ужасов современности, от "Астрала" и "Судной ночи" до "Сплита" и "Хэллоуина". Блум сделал себе имя на недорогих в производстве проектах, в которых практически не бывает известных актеров и которые сняты за копейки, но при этом обладают привлекательным для аудитории концептом.

Компания Блума сотрудничает со многими крупными голливудскими студиями и их международными подразделениями. "Апгрейд" - это его независимый проект, права на который в России долгое время вроде бы принадлежали компании Universal. Но российские боссы студии, видимо, засомневались в коммерческих перспективах фильма, который после проката в США в марте этого года появился в хорошем качестве в интернете и моментально стал хитом торрентов. В итоге фильм в России выпускает амбициозный независимый дистрибьютор. И это для него значительный риск. "Апгрейд" - товар хоть и залежавшийся, но от того не переставший быть дорогим.

Концепты Блума при всей их эффектности и эффективности никогда не могли похвастать большой оригинальностью - чаще всего это вторичные вещи, конструкторы, собранные по проверенным временем схемам. В этом смысле "Апгрейд" вполне показательный для продюсера проект, в котором суммированы едва ли не все основные клише киберпанкового триллера: восстание машин, трансгуманизм, безумный технический гений с маниакальными идеями, власть всемогущих корпораций и технофобия пополам с искренним восторгом от возможностей, которые несет человечеству прекрасный новый мир.

Собственно, как бодрую антологию штампов киберпанка "Апгрейд" можно показывать студентам киношкол - дополняя комментариями, что и откуда именно тут позаимствовано. Но если бы "Апгрейд" служил только приятным глазу цитатником, вокруг него не начал бы складываться небольшой киноманский культ. И причина возникновения этого культа служит едва ли не главным побуждающим мотивом для похода в кино.

Дело в том, что даже такой по определению брутальный жанр, как боевик, чем дальше, тем больше в кино, рассчитанном на миллионы зрителей, становится все более вегетарианским - система рейтингов и забота о том, чтобы зритель не дай бог не увидел лишнюю каплю крови, заставляет производителей некогда крутого жанра резко снизить градус изобретательности. Похоже, современную киноходящую аудиторию такой расклад вполне устраивает - об этом красноречиво свидетельствуют, например, рекордные сборы совсем уж детского "Венома". Но далеко не все зрители рады такому раскладу - из-за них, в частности, сейчас переживает расцвет индустрия онлайн-кинотеатров. Какой-нибудь циничный экшен сегодня скорее найдет себе пристанище на платформе Netflix, чем в кинотеатрах, потому как для большого экрана это слишком маргинальное зрелище.

Так вот, "Апгрейд" - это как раз то самое максимально циничное и сделанное почти без оглядки на систему рейтингов (в России у фильма, конечно, 18+) зрелище, настоящее пиршество для публики, скучающей на большинстве "благопристойных" боевиков современности. Здесь высококонцентрированная жестокость некоторых соседствует с удачными гэгами, а финальный месседж не стесняется быть далеким от душеспасительности. Еще семь-восемь лет назад такие картины выходили в прокат довольно часто ("Потрошители", "Исходный код"), сегодня каждый подобный фильм категории "Б", появляющийся на больших экранах, хочется носить на руках - нельзя все-таки пичкать аудиторию только сладкими тортами, иногда хочется и хорошего стейка. Чтобы была прожарка blue, с кровью.