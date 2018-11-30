Netflix снимет полицейский сериал про комнату для допросов

Щупальца мирового медиа-монстра Netflix дотянулись и до редкой птицы - создание полицейского сериала, который будет полностью снят в комнате для допросов.

Разумеется, истории кинематографа известно немало блестящих примеров, когда действие разворачивались в пределах лишь одной локации. Как сериалов (так называемые "бутылочные эпизоды" "Секретных материалов", "Звездного пути", "Бруклина 9-9", "Во все тяжкие", "Друзей" и т.д.), так и полнометражных фильмов ("12 разгневанных мужчин", "Ангел-истребитель", "Премия", "Догвилль", "Погребенный заживо" и т.д.).

Полицейские сериалы в этом плане не исключение - нередко сцены допроса становятся отдельным произведением искусства внутри самого сериала ("Настоящий детектив", "Бруклин 9-9", "Охотник за разумом", но Netflix, как сообщает SlashFilm, планирует пойти еще дальше и превратить ментальный конфликт допросов в основное шоу. Сериал под простым названием "Криминал" (Criminal) будет состоять из 12 самостоятельных повествований по 45 минут, которые развернутся в 4 странах: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Для каждой страны шоу будет снято на родном языке и написан отдельный сценарий, т.е. почти ничего общего - кроме концепции - между ними больше не будет.

Такой подход позволит выделиться среди сонма полицейских процедуралов вроде "Мыслить как преступник", основная сценарная опора которых - раскрытые уголовные дела, адаптированные под малые экраны.

Напомним, что создатель "Ходячих мертвецов" Роберт Киркман паралельно участвует в сравнимом по масштабу проекте "5 лет" про ожидающих гибели от метеорита людей, который будет по-разному снят для ряда стран, включая Россию.

Точная дата выхода пока не определена.