Рассекреченные документы о битве за Москву подтвердили публикацию "РГ"

Подборка архивных документов, опубликованная сегодня, в День неизвестного солдата, на сайте Министерства обороны России, сняла последние сомнения: в братской могиле мемориала "Штыки" на 41-м километре Ленинградского шоссе лежат однополчане Неизвестного солдата. А сам он - из 354-й стрелковой дивизии, которая остановила рвавшегося к Москве врага на Крюковском шоссе в районе нынешнего Зеленограда.

От факела, что зажег у могилы Неизвестного солдата председатель Совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии Вячеслав Валентинович Демидов, затеплился огонь памяти и над братской могилой в Гагарине Смоленской области, где тоже сражалась с врагом дивизия Дмитрия Алексеева. Фото: Александр Емельяненков

Тем самым получила подтверждение и яркие, причем документальные иллюстрации наша публикация двухлетней давности и статьи, что выходили прежде.

Опираясь на материалы Зеленоградского краеведческого музея и архивные находки энтузиаста-исследователя Александра Петровича Беляева, полковника медицинской службы, мы буквально по часам и дням воспроизвели все, что предшествовало началу контрнаступления советских войск на этом рубеже Московской битвы.

В последних числах ноября и в начале декабря 41-го на Крюковском шоссе в черте нынешнего Зеленограда (сейчас этот участок переименован в Панфиловский проспект) держала позиции 354-я стрелковая дивизия полковника Дмитрия Алексеева. Слева от них оборонялись, а затем наступали в направлении станции Крюково гвардейцы-панфиловцы 8-й стрелковой дивизии - но уже с новым комдивом: генерал Панфилов погиб 18 ноября. А справа от алексеевцев, согласно приказу командующего 16-й армией генерала Рокоссовского, держали фронт группа генерала Ремизова и 7-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Грязнова.

Обнародованные на сайте Минобороны подлинные документы - журнал боевых действий 354-й дивизии, приказы и донесения - раскрывают весь драматизм переломного момента в битве под Москвой и огромные человеческие потери, что были неизбежны в те дни. Как следует из рассекреченного донесения, за первую десятидневку боев 354-я стрелковая дивизия потеряла 3159 человек личного состава - убитыми, ранеными, обмороженными…

В историческом формуляре 354-й дивизии зимние бои на ближних подступах к Москве расцениваются как одни из самых ожесточенных. Но поставленную задачу алексеевцы выполнили: "Мы оседлали Ленинградское шоссе и перекрыли фашистам путь к Москве. А при контрнаступлении, создав угрозу окружения Крюковской группировки противника, вынудили его к поспешному отступлению".

Отстояв территорию нынешнего Зеленограда, дивизия Алексеева прошла с боями всю Московскую область, освободила села на востоке Смоленщины,

сражалась под Ржевом и на Курской дуге и особо отличилась при освобождении Белоруссии (Гомель, Калинковичи, Бобруйск, Барановичи), за что ей присвоено почетное наименование "Калинковичская", а комдив Дмитрий Алексеев одним из первых в Красной Армии был удостоен полководческого ордена Кутузова, а затем - ордена Суворова I степени.

В год 70-летия Московской битвы на карте Зеленоградского административного округа (входит в состав Москвы) появился "Проспект генерала Алексеева".

Решение принято правительством Москвы 29 ноября - в день первого боевого крещения 354-й стрелковой дивизии. Тем самым в Зеленограде увековечен подвиг бойцов и командиров этого соединения - подобно тому, как уже было сделано в отношении 8-й гвардейской дивизии Панфилова.

Среди документов, выложенных в открытом доступе на сайте Минобороны, - паспорт братского захоронения у мемориала "Штыки" на 41-м километре Ленинградского шоссе. Именно отсюда, напоминают военные архивисты, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой были взяты останки одного из погибших и торжественно перезахоронены 3 декабря 1966 года у стены московского Кремля в Александровском саду. Полгода спустя, 8 мая 1967 года, над могилой зажгли Вечный огонь, а бронзой на гранит легли слова: "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен".

Мемориал у Кремлевской стены стал общим местом поклонения для всех, кто не знает, как погибли и где искать следы не вернувшихся с войны родных и близких.