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06.12.2018 17:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ветеран из Пензы рассказал юнармейцам правду о битве под Москвой

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе в школе № 49, которая с недавних пор носит имя легендарной 354-й стрелковой дивизии, остановившей фашистов под Москвой, состоялась встреча юнармейцев с ветераном. В гости к школьникам пришел Александр Дручков, пожалуй, единственный из здравствующих сегодня бойцов той самой дивизии.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Фото: Наталья Саванкова/РГ
Фото: Наталья Саванкова/РГ

93-летний солдат в парадном кителе с орденами перешагнул через порог школьного музея, где его сразу окружили школьники. Многие ребята видели Александра Константиновича раньше только на фотографиях, украшающих музейные стенды. С них он смотрит еще семнадцатилетним мальчишкой в военной гимнастерке. Приписал себе полгода, чтобы побыстрее уйти на фронт. Случайно попал радистом-разведчиком в ту самую 354-ю дивизию, где уже воевал его отец, участник битвы за Москву. Вспоминая их встречу в фронтовой землянке, он и сейчас смахивает слезу.

Фото: Александр Емельяненков/ РГ
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- Не люблю я про войну рассказывать. Страшное это дело, - признается ветеран. - Но отца я переслужил, у него только орден "За боевые заслуги", а у меня "За отвагу" и "Красная звезда". Из всех медалей особенно дорога вот эта - польская на длинной синей ленте, ее поляки вручили мне за освобождение Варшавы.

Александр Дручков рассказывал детям, как освобождал два концлагеря, как узнав о победе, первым делом дозвонился до роты отца. "Жив ли Дручков?", - выпалил он мучавший его вопрос. И услышав, что жив, расплакался, первый раз за всю войну. С отцом они еще раз увиделись перед отправкой домой. Но Александр демобилизовался только в 1949 году.

Сегодня он называет себя самым богатым человеком - родился седьмой правнук, а еще у него пять внуков и трое детей. Сын - полковник, дочери врач и педагог.

В конце встречи кое-кто из ребят попросил автограф ветерана и скромно протянул свой школьный дневник.

Компетентно

Сергей Дворянкин, общественный деятель, меценат:

- Сегодня мы передали в школьный музей документы, недавно рассекреченные Минобороны РФ. Это копия журнала боевых действий с картами и комментариями командования. Из них мы узнали, что за первые десять дней боевой операции под Москвой из дивизии выбыло 300 тысяч человек убитыми и ранеными. В основном это были пензенские солдаты.

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза
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