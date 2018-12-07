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MTV перезапустит культовое анимационное шоу "Звездные бои насмерть"

Новости
    07.12.2018, 13:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ MTV Фото: youtube.com/ MTV
Фото: youtube.com/ MTV

Отличная новость для всех, кто помнит оригинальные шоу MTV: американский канал перезапустит культовые "Звездные бои насмерть" (Celebrity Deathmatch). Об этом сообщает Geeksoncofee.

Пластилиновый мультсериал, в котором самые разные звезды шоу-бизнеса (и не только) истязают друг друга самыми жестокими и необычными способами, выходил в 1998-2002 годах.

Фото: youtube.com/ WatchMojo.com
Видео: назван самый кровожадный мультсериал в истории

За 93 эпизода, вошедших в шесть сезонов, на ринге побывали пластилиновые копии Роберта де Ниро, Аль ПачиноРоба ЗомбиОззи Осборна, Бивиса и Батт-Хеда, Бастера Китона и Чарли Чаплина, Чарли Шина, Колина Фаррелла, Боно, Джеймса Гандольфини, Пэрис Хилтон и многих, многих других. Некоторые - не по одному разу. Интересно, что в последнем на данный момент выпуске в "Звездных боях" приняла участие российская теннисистка Анна Курникова - ее противостояние с гонщицей Даникой Патрик завершилось боевой ничьей и двумя оторванными головами.

Продюсировать перезапуск будет знаменитый рэпер и по совместительству - актер Ice Cube. Он, разумеется, тоже в свое время удостоился приглашения на ринг, где одолел своего "тезку" и конкурента Ice T.

Сообщается, что транслировать обновленную брутальную передачу будут по многим каналам и онлайн-сервисам.

Кровавых вам боев и сладких снов! 

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