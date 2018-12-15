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Исследование: что и сколько смотрели россияне в 2018 году

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    15.12.2018, 15:10
Текст:   Козьма Лоханкин

Эксперты подсчитали, сколько тратят жители России на фильмы и сериалы.

По данным компании Must, разработавшей приложение для индивидуальных рекомендаций, в среднем россияне тратят около 13 часов в месяц у больших и малых экранов.

Фото: kinopoisk.ru
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"По данным на 2018 год, в среднем жители России тратят 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов, как дома, так и в кинотеатрах. К примеру, в США этот показатель чуть ниже - 11 часов, а лидируют в рейтинге французы - они посвятили в этом году примерно 14,5 часа кинематографу", - цитирует исследователей РИА Новости.

Самым популярным среди наших соотечественников в уходящем году стал марвеловский фильм "Мстители: Война бесконечности". Среди телесериалов же лидирует хит AMC "Во все тяжкие". Наиболее успешный в этом отношении мультик - "Тайна Коко", выяснили специалисты.

Также они отметили, что в январе самым популярным фильмом у россиян была спортивная драма "Движение вверх". Зато уже в феврале фильм опустился аж до седьмого места.

В мировом рейтинге лидируют "Бегущий по лезвию 2049" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

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