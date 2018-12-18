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Российские кинокритики назвали лучшие телесериалы 2018 года

Новости
    18.12.2018, 20:20
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Видоизмененный углерод". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Видоизмененный углерод". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Видоизмененный углерод". Фото: kinopoisk.ru

Отечественный агрегатор "Кинопоиск" определился с лучшими телесериалами уходящего года. И из приведенного ресурсом "чарта" можно сделать вывод, что у его авторов по ряду позиций есть свое очень специальное мнение. Поскольку некоторые пункты в "хит-параде" достаточно внезапны.

Впрочем, условно первое место вполне очевидно и по праву - это российская сатирическая комедия Семена Слепакова и Петра Буслова "Домашний арест", местами смешная до неприличия. Хуковый сценарий + отличные актерские работы, где Павел Деревянко то и дело прыгает выше головы. Наша рецензия на шоу - здесь.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее - итальянская драма о взрослении из каталога Netflix "Детка". "Разврат, интриги, проституция и измены. Яркие персонажи, стильный саундтрек и запоминающийся сюжет", - аргументируют свой выбор авторы.

Следом (список - в алфавитном порядке) - черная комедия про меланхоличного киллера, случайно помешавшегося на актерстве и задумавшегося о более светлом для себя будущем, "Барри". Наш отзыв на сериал - тут.

Не прошел мимо и пафосный, утомительно громоздкий фантастический боевик "Видоизмененный углерод". Рецензенты отметили "эффектные декорации и визуальные эффекты", признав, что шоу проигрывает, тем не менее, классике - "Бегущему по лезвию".

ВИЧ-драма "Звоните ДиКаприо!", еще одна грань обширного таланта Жоры Крыжовникова - присутствует. Наш отзыв на нее - здесь.

Плюс в перечне скромно прошедшая британская драма "Конец *** (этого проклятого) мира" и исключительная молодежная страшилка "Леденящие душу приключения Сабрины". Нашу рецензию на последнюю смотрите здесь.

После - экранизация Ле Карре "Маленькая барабанщица", "Маньяк" от создателя "Настоящего детектива" Кэри Фукунаги и "Острые предметы" - болезненный триллер по роману Гиллиан Флинн, автора "Исчезнувшей".

А также поначалу обманчиво разбитная драма "Патрик Мелроуз" (наша рецензия), хоррор "Призраки дома на холме" (наша рецензия), фэнтезийная пародия от создателя "Симпсонов" "Разочарование" (наша рецензия) и студеный морок Дэна Симмонса "Террор" (наша рецензия), который на бегу решено было спешно конвертировать, по последней моде, в сериал-антологию.

Ну и, конечно, отличный чернокомедийный триллер про киллершу-социопатку "Убивая Еву". Наша рецензия на него - тут.

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