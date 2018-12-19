Эксперт назвал десять лучших хорроров 2018 года

Составлен очередной "чарт" лучших фильмов ужасов уходящего года. Свой список десяти хоррор, не особо, строго говоря, отличающийся от вариантов коллег, на этот раз предлагает читателям обозреватель авторитетного профильного ресурса Bloody Disgusting.

Для затравки пропев дежурную песню о том, что жанр как никогда ранее на подъеме, "ужасных" фильмов было произведено великое множество и разобраться в этом потоке, действительно, сложно. Но можно. И вот итог изысканий.

Замыкает десятку британский "языческий хоррор" "Ритуал". Который автор обзора полагает смесью "Ведьмы из Блэр" и "Американского оборотня в Лондоне". Лента, экранизация одноименного романа Адама Невилла, подарила публике определенно одного из самых причудливых экранных монстров последних лет, но оказалась практически незамеченной - с тихим релизом на Netflix. Что делает ее секретной жанровой жемчужиной года.

Для нас незамеченной она не оказалась. Вот наша рецензия.

Девятое место - новый "Хищник", разнузданный фантастический комедийный боевик, зачастую - даже чересчур комедийный. Напомним, что в случае успеха картины авторы посулили рассоплить историю до трилогии.

Наша рецензия - здесь.



Восьмое - продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса, "нацистский хоррор" "Оверлорд", несостоявшийся приквел вселенной "Монстро" - "невероятно забавный и захватывающий гибрид "Хищника", "Реаниматора" и игры Wolfenstein".

Наша рецензия.

Седьмая строчка - психоделический бенефис Николаса Кейджа "Мэнди", второй фильм крепко эстетствующего сынишки Джорджа Косматоса - "выглядит так, словно Сальвадор Дали срежиссировал "Восставшего из ада".

Наш отзыв.



Шестое - "нетфликовская" "Веб-камера": злоключения модели эротического веб-чата. По сути, по мнению ресурса, это вполне могло бы быть полнометражным эпизодом антологии "Черное зеркало".

Первую пятерку от Bloody Disgusting замыкает "Апгрейд" - фантастика-боевик-технохоррор "ближнего прицела" "в духе "Робокопа". Определенно, один из лучших фильмов в своем субжанре - сообщает эксперт.

Наша рецензия.



Четвертое - пропахавшее все списки "Тихое место".

Наш обзор.



Третье - "Выжившая", суровое ревендж-муви / экспло, которое, подключив фантазию, вполне можно где-то принять за женскую вариацию на тему "Мэнди". Гламурная ванилька брутально мстит любовнику и его дружкам за предательство. Достойный экспонат в коллекции новой волны французских ужасов - злой и гротескно кровавый.

Вторая строчка - ремейк "Суспирии".

Наш отзыв.



Тогда как лидер перечня - "Реинкарнация", "шедевр, одни из величайших фильмов ужасов, что когда-либо были созданы".

Наша рецензия.