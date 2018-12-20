Конец года немецкий журнал "Шпигель" отмечает небывалым скандалом. Из издания уволился 33-летний штатный спецкор и редактор Клаас Релотиус, который 3 декабря был признан лучшим репортером по версии жюри Deutscher Reporterpreis-2018. Эту престижную премию он получал до этого еще трижды, а также становился лауреатом десятка других журналистских наград в ФРГ и за рубежом. В 2014-м Релотиус стал журналистом года по итогам сотрудничества с CNN. Однако теперь выясняется, что во многих своих материалах корреспондент не только фальсифицировал целые сюжеты, но даже придумывал своих героев или делал ими людей, с которыми никогда лично не встречался, но видел их в новостях. Обман, длившийся годами, был раскрыт совершенно случайно.

"У нас много вопросов к самим себе... Нам жаль, что так случилось. У нас большая аудитория, которая вправе задать вопрос, а можно ли теперь вообще доверять "Шпигелю", - говорится в редакционной статье. В издании признают, что "всегда гордились огромным резонансом, который вызывали публикации Клааса Релотиуса, и его многочисленными наградами". Последнюю из них теперь уже бывший сотрудник издания получил за репортаж под названием "Детская игра" о сирийском подростке, который рисует в родном городе Дераа "повстанческие" граффити. Его отметили за "необычайно легкое перо и насыщенную фактуру". Только фактура эта оказалась плодом воображения автора.

В конце концов он сам признал, что из шести десятков репортажей, опубликованных в "Шпигеле" за последние семь лет (многие были перепечатаны другими СМИ, в том числе англоязычными) по меньшей мере 14 были частично недостоверными или полностью фейками, что никому не могло прийти в голову. Среди них - нашумевшая история под названием "Последняя свидетельница" об американке, присутствовавшей при смертной казни, материал "Львята" о двух иракских детях, похищенных боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), и расследование "Номер 440" об узнике тюрьмы Гуантанамо по имени Мухаммед Буасир - несправедливо осужденном йеменце, которого так сломили пытки, что он уже не хочет вернуться на свободу.

Чтобы разобраться в масштабах всех фальсификаций Клааса Релотиуса, "Шпигель" созывает специальную комиссию

Однако никакого Мухаммеда Буасира никогда не существовало, как не существовало героя очерка "Божий слуга" доктора Вилли Паркера - последнего гинеколога из штата Миссисипи, практиковавшего аборты, да и многих других персонажей. Чтобы разобраться в масштабах всех фальсификаций, "Шпигель" созывает специальную комиссию из собственных сотрудников и независимых экспертов. Им также предстоит ответить на вопрос, почему не сработала служба проверки фактов. Возможно, правда вообще бы не вышла наружу, если бы не коллега Релотиуса, еще один репортер "Шпигеля" Хуан Морено, который выступал его соавтором в работе над репортажем "Граница охотника".

Журналисты собирали материал об американских добровольческих патрулях на границе с Мексикой. Когда Морено заподозрил неладное в методах работы собрата по перу, то поделился сомнениями с начальством. Однако ему не поверили и даже обвинили в клевете, а их совместный труд в итоге был опубликован. Тогда Морено начал собственное внутреннее расследование и отправился по следам командировки Клааса в США, чтобы доказать свою правоту. Там он встретил предполагаемых собеседников Релотиуса - начальника отрядов гражданской самообороны при погранслужбе штата Аризона Тима Фоли, а также Криса Малуфа - "человека в камуфляже", которого Релотиус вывел под прозвищем Охотник в своей части репортажа. Никто из них ни разу в жизни не встречался со спецкором "Шпигеля". Более того, у Малуфа на руках не оказалось татуировок с надписями "Сила" и "Гордость", которые описал Клаас.

"Я болен, и мне нужна помощь", - это был единственный комментарий от самого фигуранта скандала. Его коллеги не могут объяснить поведение своего недавнего сотрудника - репортера с именем, журналиста и политолога с дипломами вузов Гамбурга, Бремена и Валенсии, работавшего в разных регионах мира - от Латинской Америки до Ближнего Востока. "Конечно, мы возмущены... но мы также испытываем к нему сочувствие", - заключает редакция "Шпигеля".

Между тем феномен Релотиуса не единичен. В 2003 году уволились исполнительный и управляющий редакторы The New York Times из-за выходки военного репортера газеты Джейсона Блэра - оказалось, что материалы "из горячих точек" он сочинял чуть ли не у себя дома. А в 2004-м свою должность оставила главред USA Today после того, как вскрылся обман журналиста Джека Келли - он пять раз выдвигался на Пулитцеровскую премию за репортажи, многие из которых попросту придумал.