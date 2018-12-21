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21.12.2018 09:45
Рубрика: В мире

СМИ: Ядерщикам из КНДР предлагали миллион долларов за побег в Южную Корею

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южнокорейская разведка занималась проектом, целью которого было побудить к побегу из КНДР представителей правящих кругов, а также высококвалифицированных специалистов. Особое внимание уделялось тем, кто имел отношение к ракетно-ядерной программе Северной Кореи. Тем, кто мог предоставить соответствующую информацию, предлагали в качестве премии до миллиона долларов. Об этом со ссылкой на бывших высокопоставленных представителей южнокорейской разведки сообщил ежемесячный журнал Chosun Monthly.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По информации издания, программу, направленную на подталкивание к побегу представителей элиты Страны чучхе, Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС РК) осуществляла совсем недавно - во времена правления предыдущего президента Пак Кын Хе, которая руководила страной с 2013 по 2017 гг. "Конечно, мирное объединение Кореи путем мирного, постепенного процесса - идеальное решение. Но несколько лет назад в окружении Пак считали, что гораздо более вероятным выглядит вариант, когда в КНДР происходит крушение режима. После этого в течение 10-15 лет Юг и Север жили бы в состоянии "одно государство - две системы", а по истечении этого периода мы бы уже полностью поглотили Север", - цитирует издание одного из сотрудников, который во времена Пак Кын Хе занимал высокий пост в администрации президента.

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С 2014 года в окружении Пак пришли к выводу, что в Северной Корее нарастают признаки нестабильности. При этом считалось, что с Ким Чен Ыном вряд ли получится договориться об объединении на необходимых Сеулу условиях. В этой связи президент Пак Кын Хе в беседе с руководством НРС подчеркнула необходимость создания условий, чтобы "помочь" режиму Ким Чен Ына поскорее прекратить существование. "Для нас нет более важной задачи, чем объединение… А потому нет ли возможности как-то ускорить крушение режима Ким Чен Ына?" - цитирует бывший сотрудник НРС южнокорейского президента, сказавшей эти слова в 2016 году.

Южнокорейские разведчики быстро отреагировали на пожелания лидера, и, как утверждает издание, 7 октября 2016 года появился на свет так называемый "Рыночный проект". Его целью ставилось распространение по всей Северной Корее информации, которая бы подрывала доверие к правящему режиму, самому Ким Чен Ыну лично, а также подталкивало бы северян к побегу из КНДР. При этом особое внимание уделялось тому, чтобы стимулировать к уходу представителей элиты.

Проект получил название "рыночный", потому что предусматривал распространение информации в районе стихийных рынков, который в Северной Корее насчитывается уже около 480, а по некоторой информации 750.

Сделать упор именно на рынки посоветовали привлеченные к работе в НРС северокорейские перебежчики. По их словам, это места, где не только просто продают и покупают товары, но и происходит активный обмен информацией. Товары сюда доставляют торговцы, которые регулярно ездят за границу, что способствует притоку сведений извне.

Фото: Пресс-служба президента РК
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Но "подрывную информацию" на рынки КНДР решили доставлять через USB и SD-карт памяти. Этот способ также подсказали перебежчики, работающие на южнокорейскую разведку. "В КНДР, если обнаружишь южнокорейскую листовку, то надо сразу же рассказать об этом властям. За сокрытие предусмотрено серьезное наказание, в том числе для членов всей семьи. О компьютерных накопителях информации тоже надо сообщать, но сами по себе эти устройства для обычного жителя Северной Кореи - большие деньги. Флэш-карту, допустим, можно продать за пять долларов. Это очень солидная сумма в КНДР. А потому ставка делалась на то, что желание подзаработать пересилит страх и тот, кто нашел карту памяти или USB, попытается ее продать, но перед этим, конечно же, посмотрит ее содержимое", - пояснил один из бывших экспертов южнокорейской разведки.

Вот на этих носителях информации и размещались различные "подрывные" материалы, призывающие к побегу и недоверию к правящему режиму Ким Чен Ына. Компьютеры уже есть у многих людей в КНДР, но все же это признак определенного достатка, а потому карты памяти в итоге были востребованы в первую очередь среди элиты или зажиточных слоев.

Доставлять же USB и SD-карты на рынки должны были те северокорейцы, которых завербовала разведка Юга. "В целях безопасности это делалось в дождливую погоду, когда видимость хуже и люди не склонны что-то высматривать, заботясь о том, чтобы не намокнуть. Наши агенты набирали в карманы штанов USB и SD-карты, делали в карманах дырки и ходили по рынкам или в их непосредственной близости. Карты памяти незаметно выскальзывали, в итоге падали на землю", - объяснил бывший сотрудник НРС, который был вовлечен в операцию. Рано или поздно дождь прекращался, земля подсыхала и тогда носители информации становились хорошо видны. Часть карт повреждалась, но многие сохранялись.

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Что же было содержали в себе "подрывные файлы”? Это были как видеоролики, так и обычные текстовые документы. Одна группа материалов, которая противоречила официальной пропаганде, была направлена на подрыв доверия к лидерам КНДР, включая как покойных вождей, так и нынешнего лидера Севера. Например, развенчивались мифы о том, что Ким Ир Сен во главе партизанских отрядов освободил КНДР, а на самом деле его доставили в Северную Корею на советском судне, когда армия СССР уже освободила Корейский полуостров. В других файлах говорилось о разного рода нелицеприятных подробностях личной жизни вождей.

Но были и другого рода видеоматериалы, которые прямо призывали к побегам. Например, издание пишет о почти трехминутном видеоролике, в котором говорилось, что для представителей правящих слоев и тех, кто имеет отношение к ракетной и ядерной программе КНДР, предусмотрены большие привилегии и система вознаграждений в случае, если они сбегут в Южную Корею. Отмечается, что на одну семью такого перебежчика правительство Юга выделяет 18 тысяч долларов на обустройство, предоставляет жилье, молодежь устраивают на учебу без необходимости оплаты стоимости обучения.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Если же перебежчик принесет с собой ценную информацию, то в зависимости от важности сведений за них обещали выплатить премию до 220 тысяч долларов. "Особая премия" составляла около "одного миллиона долларов или более". В видеофайле подчеркивалось: "Тем, кто имеет опыт работы в сфере ядерного или ракетного оружия, мы обещаем прием во самому высокому уровню!" Перебежчикам из числа элиты обещали, что о них позаботятся, устроив на работу в престижные научно-исследовательские институты страны с хорошим окладом.

Среди других видов пропагандистских материалов, которые записывали на раскидываемые в Северной Корее USB и SD-карты, были также и выдержки из различных видеовыступлений президента РК Пак Кын Хе, включая те, где она призывает северян бежать из КНДР и говорит о важности объединения.

Chosun Monthly не сообщает о том, насколько "рыночный проект" южнокорейской разведки был эффективен и сподвиг ли он кого-то из северокорейских ракетчиков или ядерщиков на побег. Но работа в рамках этой программы проводилась вплоть до импичмента Пак Кын Хе и реорганизации НРС, которая началась после прихода к власти представителя оппозиции, нынешнего президента РК Мун Чжэ Ина.

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