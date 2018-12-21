СМИ: Ядерщикам из КНДР предлагали миллион долларов за побег в Южную Корею

Южнокорейская разведка занималась проектом, целью которого было побудить к побегу из КНДР представителей правящих кругов, а также высококвалифицированных специалистов. Особое внимание уделялось тем, кто имел отношение к ракетно-ядерной программе Северной Кореи. Тем, кто мог предоставить соответствующую информацию, предлагали в качестве премии до миллиона долларов. Об этом со ссылкой на бывших высокопоставленных представителей южнокорейской разведки сообщил ежемесячный журнал Chosun Monthly.

По информации издания, программу, направленную на подталкивание к побегу представителей элиты Страны чучхе, Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС РК) осуществляла совсем недавно - во времена правления предыдущего президента Пак Кын Хе, которая руководила страной с 2013 по 2017 гг. "Конечно, мирное объединение Кореи путем мирного, постепенного процесса - идеальное решение. Но несколько лет назад в окружении Пак считали, что гораздо более вероятным выглядит вариант, когда в КНДР происходит крушение режима. После этого в течение 10-15 лет Юг и Север жили бы в состоянии "одно государство - две системы", а по истечении этого периода мы бы уже полностью поглотили Север", - цитирует издание одного из сотрудников, который во времена Пак Кын Хе занимал высокий пост в администрации президента.

С 2014 года в окружении Пак пришли к выводу, что в Северной Корее нарастают признаки нестабильности. При этом считалось, что с Ким Чен Ыном вряд ли получится договориться об объединении на необходимых Сеулу условиях. В этой связи президент Пак Кын Хе в беседе с руководством НРС подчеркнула необходимость создания условий, чтобы "помочь" режиму Ким Чен Ына поскорее прекратить существование. "Для нас нет более важной задачи, чем объединение… А потому нет ли возможности как-то ускорить крушение режима Ким Чен Ына?" - цитирует бывший сотрудник НРС южнокорейского президента, сказавшей эти слова в 2016 году.

Южнокорейские разведчики быстро отреагировали на пожелания лидера, и, как утверждает издание, 7 октября 2016 года появился на свет так называемый "Рыночный проект". Его целью ставилось распространение по всей Северной Корее информации, которая бы подрывала доверие к правящему режиму, самому Ким Чен Ыну лично, а также подталкивало бы северян к побегу из КНДР. При этом особое внимание уделялось тому, чтобы стимулировать к уходу представителей элиты.

Проект получил название "рыночный", потому что предусматривал распространение информации в районе стихийных рынков, который в Северной Корее насчитывается уже около 480, а по некоторой информации 750.

Сделать упор именно на рынки посоветовали привлеченные к работе в НРС северокорейские перебежчики. По их словам, это места, где не только просто продают и покупают товары, но и происходит активный обмен информацией. Товары сюда доставляют торговцы, которые регулярно ездят за границу, что способствует притоку сведений извне.

Но "подрывную информацию" на рынки КНДР решили доставлять через USB и SD-карт памяти. Этот способ также подсказали перебежчики, работающие на южнокорейскую разведку. "В КНДР, если обнаружишь южнокорейскую листовку, то надо сразу же рассказать об этом властям. За сокрытие предусмотрено серьезное наказание, в том числе для членов всей семьи. О компьютерных накопителях информации тоже надо сообщать, но сами по себе эти устройства для обычного жителя Северной Кореи - большие деньги. Флэш-карту, допустим, можно продать за пять долларов. Это очень солидная сумма в КНДР. А потому ставка делалась на то, что желание подзаработать пересилит страх и тот, кто нашел карту памяти или USB, попытается ее продать, но перед этим, конечно же, посмотрит ее содержимое", - пояснил один из бывших экспертов южнокорейской разведки.

Вот на этих носителях информации и размещались различные "подрывные" материалы, призывающие к побегу и недоверию к правящему режиму Ким Чен Ына. Компьютеры уже есть у многих людей в КНДР, но все же это признак определенного достатка, а потому карты памяти в итоге были востребованы в первую очередь среди элиты или зажиточных слоев.

Доставлять же USB и SD-карты на рынки должны были те северокорейцы, которых завербовала разведка Юга. "В целях безопасности это делалось в дождливую погоду, когда видимость хуже и люди не склонны что-то высматривать, заботясь о том, чтобы не намокнуть. Наши агенты набирали в карманы штанов USB и SD-карты, делали в карманах дырки и ходили по рынкам или в их непосредственной близости. Карты памяти незаметно выскальзывали, в итоге падали на землю", - объяснил бывший сотрудник НРС, который был вовлечен в операцию. Рано или поздно дождь прекращался, земля подсыхала и тогда носители информации становились хорошо видны. Часть карт повреждалась, но многие сохранялись.

Что же было содержали в себе "подрывные файлы”? Это были как видеоролики, так и обычные текстовые документы. Одна группа материалов, которая противоречила официальной пропаганде, была направлена на подрыв доверия к лидерам КНДР, включая как покойных вождей, так и нынешнего лидера Севера. Например, развенчивались мифы о том, что Ким Ир Сен во главе партизанских отрядов освободил КНДР, а на самом деле его доставили в Северную Корею на советском судне, когда армия СССР уже освободила Корейский полуостров. В других файлах говорилось о разного рода нелицеприятных подробностях личной жизни вождей.

Но были и другого рода видеоматериалы, которые прямо призывали к побегам. Например, издание пишет о почти трехминутном видеоролике, в котором говорилось, что для представителей правящих слоев и тех, кто имеет отношение к ракетной и ядерной программе КНДР, предусмотрены большие привилегии и система вознаграждений в случае, если они сбегут в Южную Корею. Отмечается, что на одну семью такого перебежчика правительство Юга выделяет 18 тысяч долларов на обустройство, предоставляет жилье, молодежь устраивают на учебу без необходимости оплаты стоимости обучения.

Если же перебежчик принесет с собой ценную информацию, то в зависимости от важности сведений за них обещали выплатить премию до 220 тысяч долларов. "Особая премия" составляла около "одного миллиона долларов или более". В видеофайле подчеркивалось: "Тем, кто имеет опыт работы в сфере ядерного или ракетного оружия, мы обещаем прием во самому высокому уровню!" Перебежчикам из числа элиты обещали, что о них позаботятся, устроив на работу в престижные научно-исследовательские институты страны с хорошим окладом.

Среди других видов пропагандистских материалов, которые записывали на раскидываемые в Северной Корее USB и SD-карты, были также и выдержки из различных видеовыступлений президента РК Пак Кын Хе, включая те, где она призывает северян бежать из КНДР и говорит о важности объединения.

Chosun Monthly не сообщает о том, насколько "рыночный проект" южнокорейской разведки был эффективен и сподвиг ли он кого-то из северокорейских ракетчиков или ядерщиков на побег. Но работа в рамках этой программы проводилась вплоть до импичмента Пак Кын Хе и реорганизации НРС, которая началась после прихода к власти представителя оппозиции, нынешнего президента РК Мун Чжэ Ина.