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29.12.2018 03:10
Рубрика: В мире

Семья погибшего пилота Lion Air подала иск против компании Boeing

Семья одного из пилотов упавшего в Яванское море лайнера подала иск против компании Boeing. По мнению родственников погибшего, самолет "имел дефекты и находился в состоянии, которое делало его неоправданно опасным во время эксплуатации". Авиастароительный концерн отказался комментировать данную информацию, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Фото: EPA-EFE/BASARNAS
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Напомним, принадлежащий индонезийской компании Lion Air лайнер разбился у берегов острова Суматра утром 29 октября. Boeing 737 Max выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг.

Сразу после вылета пилоты сообщили диспетчеру о технической неисправности и решили вернуться, но через 13 минут после взлета лайнер упал в море. Все находившиеся на борту люди (189 человек) погибли.

В ходе расследования причин катастрофы комитет по безопасности транспорта Индонезии пришел к выводу, что воздушное судно "не было готово к полету".

Была проблема с работой датчика воздушной скорости самолета, но специалисты Lion Air так и не решили ее. Пилоты получали некорректные данные о скорости и высоте.

После катастрофы компания Boeing направила всем, кто эксплуатирует Boeing 737 Max, бюллетень, в котором сообщила, что при технических сбоях горизонтальные стабилизаторы наклоняют нос самолета вниз, что может привести к крутому пикированию воздушных судов.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Крушение самолета в Индонезии
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