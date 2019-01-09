Вышел атмосферный трейлер хоррор-комедии Limbo

Загробная тюрьма и рогатые отщепенцы - в трейлере хоррор-комедии Limbo.

Грядущий комедийный хоррор любопытного постановщика малобюджетных триллеров Марка Янга ("Смертельное оскорбление", "Зуб и ноготь", "Южная готика") обзавелся неофициальным, но атмосферным трейлером, в котором роль Люцифера была отведена британцу Джеймсу Пьюрфою ("Видоизмененный углерод", "Хэп и Леонард", "Рим", "Пустая корона").

Сюжет следующий. Убийца попадает после смерти в преисподнюю, но там его ждет особый суд - обвинитель, обладающий тяжелым нравом и неопытный адвокат.

В остальных ролях: Вероника Картрайт ("Птицы", "Чужой", "Иствикские ведьмы"), Скотти Томпсон ("Скайлайн", "Анатомия страсти"), Ричард Рили ("Казино", "Беглец", "Трое из ада", Питер Джекобсон ("Доктор Хаус", "Клиника", "Колония"), Лью Темпл ("Паранормальное", "31: Праздник смерти", "Пустыня") и другие.

Точная дата выхода не определена.