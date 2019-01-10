Спасенного при взрыве магнитогорского подростка выписали из больницы

Пострадавшего при обрушении подъезда дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске 13-летнего подростка Сергея Гаврилова выписали из больницы. Об этом в четверг сообщили в минздраве региона.

- Пациенты, пострадавшие при обрушении жилого дома в Магнитогорске, идут на поправку: сегодня из больницы выписали подростка, днем ранее - его бабушку, - сообщили в пресс-службе министерства. - Еще два пациента остаются на госпитализации в Магнитогорске, один - в Челябинске, а спасенный из-под руин десятимесячный младенец - в Москве.

Как уже сообщала "РГ", при обрушении секции дома с 1 по 10 этаж погибли 39 человек. В ходе спасательной операции из-под завалов удалось спасти шестерых, в том числе двух детей - 13 летнего Сергея Гаврилова и десятимесячного Ваню Фокина. Еще 18 человек спасатели сняли из окон квартир там, где были заблокированы лестничные клетки.

Власти приняли решение о полном демонтаже пострадавшего от взрыва седьмого и восьмого подъезда дома. На месте разрушенной части дома будет построен мемориал памяти.