Курс рубля ждут кардинальные изменения

Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, специально для "Российской газеты":

- В начале января некоторые западные СМИ назвали российский рубль самой недооцененной и потому привлекательной валютой мира. Оправдаются ли надежды на то, что у рубля в наступившем году есть шанс на существенный рост? На наш взгляд, такой шанс в 2019 году у рубля есть. Но маловероятно, что он реализуется уже в этом январе.

С 1 января был повышен НДС, выросли цены на многие товары, увеличилась стоимость услуг, это значит, что в январе можно ожидать роста инфляции. А это уже будет оказывать негативное давление на рубль. Выходящие в январе макроэкономические данные по итогам 2018 года тоже могут не добавить рублю оптимизма. Так, годовая инфляция за 2018 год, согласно опубликованным в январе данным Росстата, оказалась выше всех официальных прогнозов и составила 4,3 процента.

Одно из важнейших событий для российского рубля произойдет уже 15 января. Банк России возобновит покупки валюты по поручению Минфина на Московской бирже в рамках бюджетного правила. Среди трейдеров, аналитиков и экономистов нет единого мнения относительно того, насколько негативным это окажется для курса российской национальной валюты. Наиболее распространенным мнением является то, что возобновление покупок иностранной валюты обвалит рубль, как по отношению к доллару, так и к евро. Но в ЦБ РФ такой сценарий развития событий категорически отрицают.

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина еще в конце 2018 года аргументировала необходимость возвращения ЦБ РФ вместе с Минфином на биржу тем, что прекращение покупок иностранной валюты со стороны Минфина и Центробанка РФ в сентябре 2018 года привело к увеличению оттока капитала из России.

Проще говоря, отсутствие крупных покупок валюты на бирже привело к тому, что доллары и евро в больших количествах лежали на счетах в иностранных банках за пределами России и, с точки зрения статистики, это показывало увеличение оттока капитала из РФ в иностранные банки, то есть валютные сбережения не работали на российскую экономику не только в реальном секторе, но даже в финансовом.

К этой аргументации ЦБ многие аналитики валютного и других финансовых рынков в целом относятся скептически. Тем не менее, возвращение такого крупного покупателя валюты, как Центробанк, на биржу может привести к бегству из рубля небольших биржевых игроков и, возможно, части населения, и к повышенному спросу на доллары и евро.

Однако наиболее сильным контраргументом к такой распространенной точке зрения, на наш взгляд, является то, что наиболее сильные обвалы рубля в 2018 году происходили как раз тогда, когда ЦБ РФ не присутствовал на бирже, либо его активность была минимальной.

А причиной обвалов были санкции США против России (в апреле и августе), кризис валютных рынков ряда развивающихся стран (в августе - начале сентября) и падение цен на нефть (в четвертом квартале).

В четверг, 24 января, состоится первое в 2019 году заседание комитета по монетарной политике Европейского центрального банка, на котором будет приниматься решение по процентной ставке. Оно будет предсказуемым: ЕЦБ в очередной раз не изменит ставку, сохраняя ее на нулевом уровне. Пока в еврозоне не созрели условия для повышения процентной ставки - инфляция остается невысокой. Для валютного рынка будут иметь значение только комментарии руководства ЕЦБ. Эти заявления и могут оказать небольшое влияние на динамику пары евро/рубль.

В конце января на нефтяной рынок может поступать информация о том, насколько участники соглашения ОПЕК+ сократили добычу нефти с 1 января. Чем больше будет сокращение, тем сильнее окажется краткосрочное положительное влияние на цену нефти и наоборот. Динамика цены на нефть в январе может оказывать влияние на рублевые пары.

А 30 января ФРС США обнародует свое решение по процентной ставке. По словам главы Федерального резерва Джерома Пауэлла, ФРС в текущем году может повысить ставку всего дважды. Вероятно, что в январе процентная ставка в США останется неизменной. Это может укрепить рубль.

С учетом изложенного выше, мы ожидаем, что после выхода Банка России на биржу будет краткосрочный рост доллара до уровней 68-69 рублей и евро - до 78-79 рублей. Впрочем, мы не исключаем, что при появлении резко негативных новостей из США или обвале цены на нефть в январе доллар подорожает до 70 рублей, а евро - до 80 рублей.

Однако по мере появления позитива, например, от "ОПЕК+", ситуация должна выровняться. Полагаем, что доллар в январе покажет динамику на уровне 66-69 рублей, а евро - в диапазоне 76-79 рублей. Добавим, что еще не наступили условия, когда все сбережения можно держать в рублях и не беспокоиться о том, что они обесценятся.