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Для работы над приквелом "Клана Сопрано" собралась звездная команда

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    16.01.2019, 11:52
Текст:   Генри Достоевский

Звезды "Ночных игр", "Заклятия" и "Карателя" укрепляют кастинг приквела "Клана Сопрано".

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Variety, вслед за недавно прибывшими на борт приквела знаменитого мафиозно-психоаналитического сериала Верой Фармигой ("Заклятие", "Мотель Бейтс", "Отступники"), Алессандром Ниволой ("Неоновый демон"), "Без лица") и Джоном Бернталом ("Каратель", "Ходячие мертвецы") кастинг пополнили Кори Столл ("Карточный домик", "Человек-муравей") и Билли Магнуссен ("Маньяк", "Ночные игры").

За постановку отвечает профессиональный ремесленник Алан Тейлор ("Игра престолов", "Терминатор: Генезис", "Подпольная империя", "Дэдвуд").

Действие картины развернется во время беспорядков в 1960-е в Ньюарке. В то время в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения, что привело к вооруженным конфликтам с итальянцами. Ожидается, что в приквеле появятся персонажи из "Клана Сопрано".

Авторами сценария стали шоураннер "Клана Сопрано" Дэвид Чейз и продюсер Лоуренс Коннер.

К съемкам планируют приступить уже весной.

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