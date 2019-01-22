Мединский пригрозил уголовным делом авторам фильма о Льве Яшине

Авторов байопика о легендарном советском футболисте Льве Яшине оштрафуют за задержку выпуска фильма. Кроме того, в случае обострения ситуации его создателям может грозить уголовная ответственность. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский.

Сумма штрафа для "Кремлинфильмз", компании-производителя ленты "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", может составить несколько миллионов рублей - за срыв сроков сдачи картины в Минкультуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей", - сказал Мединский. Добавив, что если лента так и не будет сдана в срок, в этом случае речь может уже идти о возбуждении уголовного дела.

Фильм режиссера Василия Чигинского ("Атака мертвецов. Осовец", "Первый после Бога") - биографическая спортивная драма, получившая государственную поддержку в размере шестидесяти миллионов рублей.

В картине снялись: в главной роли - дебютант Александр Фокин, Юлия Хлынина ("Звоните ДиКаприо!", "Легенда о Коловрате"), Алексей Гуськов ("Турецкий гамбит", "Граница: Таежный роман", "Пингвин нашего времени", "Находка"), Алексей Кравченко ("Бригада", "Иди и смотри"), Евгений Дятлов ("Белая гвардия", "Красные горы"), Виталий Хаев ("Салют-7", "Изображая жертву").

Лента должна была быть сдана еще в октябре прошлого года. По словам представителя студии Натальи Боровковой, первую копию фильма теперь планируется сдать в министерство 25 мая. Полное завершение проекта обещано на 7 сентября текущего года.

Дата премьеры не определена.

Ранее Мединский раскритиковал авторов негативных отзывов на фильм "Т-34", который призвал смотреть с детьми, и спрогнозировал, что он обойдет "Пиратов Карибского моря".