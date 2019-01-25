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25.01.2019 01:17
Рубрика: В мире

Мадуро рассказал о словах поддержки Путина

Текст: Александр Ленин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал народу о словах поддержки, которые ему передал российский лидер Владимир Путин.

Посол ответил на сообщения о прилете в Венесуэлу самолетов из России

"Я скажу вам, что меня просил передать народу Владимир Путин. Я с ним говорил по телефону. Нервы оставьте в стороне. Сохраняйте спокойствие и рассудок. Максимальная концентрация. Надо следить, чтобы все продолжало работать. И страна пойдет вперед", - отметил глава Боливарианского государства в ходе обращения к нации в Каракасе. Политика цитирует телеканал "Россия 24".

Ранее Кремль опубликовал сообщение о состоявшихся телефонных переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой Николасом Мадурой. Российский руководитель поддержал законно избранного президента Боливарианской республики и призвал к поиску решений в рамках конституционного поля и мирному диалогу. По словам Путина, "деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права".

Куба обвинила США в попытке захватить ресурсы Венесуэлы

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Американский лидер Дональд Трамп моментально признал его действия легитимными и призвал законно избранного руководителя республики Николаса Мадуро покинуть пост.

Примеру Вашингтона последовали многие западные страны. В ответ на это венесуэльский лидер объявил о разрыве дипотношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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