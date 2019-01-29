В Амурской области завели дела после сообщений о "минировании"

Полицейские Амурской области возбудили несколько уголовных дел по фактам ложных сообщений о минировании социальных объектов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на начальника УМВД России по Амурской области Николая Аксенова.

Напомним, в прошлую пятницу несколько сообщений по электронной почте поступили более чем в 30 учреждений Благовещенска, Благовещенского и Ивановского района. Среди «заминированных» оказались учебные заведения, органы государственной власти, торговые центры.

- Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, - приводит агентство слова Аксенова.

Волна электронных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах прокатилась по Сибири и Дальнему Востоку на прошлой неделе. Ни одна из угроз не подтвердилась. Сегодня аналогичные предупреждения были разосланы в учреждения Поволжья.